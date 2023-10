Processione partecipata per la Madonna delle Grazie

Tanta partecipazione ieri alla processione per la festa del voto alla Madonna delle Grazie, compatrona della città. Al termine della processione con l’Immagine della Madonna che ha percorso le vie San Francesco, Corso XI Settembre, Mazza, Passeri, Branca e piazza del Popolo, l’Arcivescovo, Sandro Salvucci, ha impartito la benedizione alla città.

Poi ha detto: "Sono colpito dalla devozione e dal profondo attaccamento della città nei confronti della Madonna delle Grazie. Per la seconda volta mi trovo a vivere insieme a voi la tradizionale ’Festa del Voto’, rinnovando la gratitudine verso la Madre di Dio per la protezione ricevuta dai pesaresi dal pericoloso contagio del colera nel 1855. Allora ci fu l’epidemia di colera oggi ci sono tante epidemie un po’ ovunque, anche nella nostra città, nelle parrocchie, nei quartieri, nei condomini e nelle nostre case. Penso alle guerre, un’epidemia a cui l’uomo non riesce a liberarsi. Poi c’è l’epidemia del male a cui è collegata quella dell’indifferenza. Per risolvere questi problemi ci vogliono i mediatori che purtroppo mancano a qualsiasi livello. Intercedere non è facile; per intervenire sul conflitto tra Israele e Palestina occorre l’arte della mediazione. Ci vogliono gli artigiani di pace".

Poi l’Arcivescovo, seguito dal corteo, è entrato nella chiesa della Madonna delle Grazie per celebrare la santa messa delle ore 17 con la partecipazione del coro "Santa Maria delle Grazie".

Luigi Diotalevi