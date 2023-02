Processo ad Antigone con Simona Baldelli

Domani alle 17 alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro si terrà un evento dal titolo “Processo ad Antigone - Dramma pubblico in un solo atto“ promosso da Pesaro Città che legge. Si tratta di un reading di Simona Baldelli, liberamente ispirato alla figura di Antigone nelle sue molteplici declinazioni.

"Lo spettacolo – dice la stessa Baldelli – è un invito alla riflessione, particolarmente necessaria ora, con un conflitto che da mesi strazia i confini dell’Europa". Il testo pubblicato dell’autrice sarà in vendita durante l’incontro e i diritti d’autore saranno interamente devoluti all’Associazione per i Diritti Umani. "La pace si costruisce in tempo di pace" è una frase ripetuta spesso dai personaggi che intervengono in questo dramma. Fondato sulla figura di Antigone, da più di venticinque secoli simbolo della difesa della morale individuale contro la violenza dello Stato, lo spettacolo invita a una riflessione particolarmente attuale. "Gli spettatori interpretano gli abitanti di una città che confina con Tebe – continua la Baldelli –. A loro tocca risolvere la questione al centro della tragedia: è giusto seppellire il corpo di Polinice, o Antigone va condannata secondo la legge?". La pesarese Simona Baldelli è scrittrice, drammaturga e autrice di programmi radiofonici. In ambito teatrale ha lavorato con numerose compagnie in Italia e all’estero.

Ingresso libero.

b. t.