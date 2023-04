Pesaro, processo sul falso bio: "Quella lunga inchiesta non è stata inutile"

Pesaro, 23 aprile 2023 – I 23 imputati del processo sui cereali falsi bio sono stati tutti assolti, e da qui si deve partire. Ma i risultati processuali non sempre sono tutte le verità. Ne possono lasciare per strada molte altre.

L’indagine condotta dal pm Silvia Cecchi ha tolto il velo su ciò che arriva sulle nostre tavole mettendo in luce l’intreccio tra controllori del prodotto bio e i controllati, con i primi che sono consulenti dei secondi.

Se ci fosse o meno l’associazione a delinquere o l’esistenza del vincolo criminale tra i vari imputati è questione di giudici di primo, secondo e terzo grado, ma è un problema per i consumatori sapere cosa hanno mangiato.

L’aggettivo "Bio" per tonnellate di grano, mais, orzo, farro, colza o semi di lino provenienti da mezzo mondo è stato spesso un adesivo o poco più.

Ma dov’era il controllo pubblico? Quando la verifica è stata fatta dalla finanza e dai vari consulenti che hanno lavorato all’inchiesta per conto della procura di Pesaro sono uscite fuori delle verità drammatiche. In un passaggio dell’inchiesta si legge: "...effettuavano importazioni di 284 tonnellate di semi di lino ad uso alimentare umano dalla società moldava Agroidea risultato essere non biologico oltre che contenente all’analisi sostanze vietate fra cui Imidacloprid e Chlorpyriphos Ethyl, compiendo così atti diretti a commercializzare prodotti diversi da quelli reali contenenti sostanze nocive, cagionando danno all’altrui salute umana e animale". Oppure: "...importavano da società indiane soia falsamente qualificata biologica ma contenente viceversa una percentuale del prodotto fitosanitario denominato ’clormequat’ superiore ai limiti con valori riscontrati tra il 3 e il 5% di ogm superiore al limite tollerato per il biologico che è pari a 0,9%".

E c’è un altro passaggio che non va sottovalutato, ossia che gli autori "erano pienamente consapevoli del contenuto chimico del prodotto come dimostrato dalla tecnica costante dell’effettuazione di ’coacervi’ onde diluire il prodotto stesso abbattendone la concetrazione al di sotto delle soglie legali".

Sono elementi che i vari tribunali del Riesame, sia di Pesaro che di Ancona, a cui erano ricorsi gli imputati non avevano smentito convalidando sequestri per 23 milioni, soldi considerati illegittimi. E la Cassazione aveva ritenuto corretto il calcolo fatto. No, non è stata un’inchiesta inutile. Ha dimostrato al di là del processo che ciò che arriva in tavola può essere una tombola. Dove a vincere è sempre il banco.