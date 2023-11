Processo “Palloni gonfiati 2“, l’esito a gennaio

Arriverà il 12 gennaio la sentenza di primo grado per il processo “Palloni gonfiati 2“, secondo filone giudiziario scaturito da un’indagine della Guardia di finanza su un presunto giro di fatture gonfiate per sponsorizzazioni sportive, tra il 2012 e il 2017. Sono 16 gli imputati, tra dirigenti dell’allora Asd Urbino Pieve, squadra di calcio a cui erano destinate le sponsorizzazioni, un funzionario di banca e rappresentanti di imprese che fecero da sponsor, incluso il sindaco Maurizio Gambini, all’epoca presidente di Terrabio.

Per 14 di loro, il sostituto procuratore Irene Lilliu ha chiesto di fronte al giudice Gianmarco Cantalini la condanna a una pena detentiva: si va dai 2 anni e 6 mesi per Marco Lucarini, dirigente dell’Urbino Pieve e sponsor, ai 6 mesi per Imridin Mackaj. Per Gambini sono stati chiesti 7 mesi. Per gli altri dirigenti, Lorenzo Ceccarini, Oliviero Capponi e Giacomo Colocci, il pubblico ministero ha chiesto 1 anno e 3 mesi, 1 anno e 4 mesi e 1 anno e 9 mesi, mentre per gli altri sponsor, Michele Orazi, Stefano Truffa, Tyrone Dominici, Simone Falconi, Roberto Bartolucci, Renzo Romagnoli, Filippo Zeppi e Luca Gulini, da 1 anno a 1 anno e 7 mesi. Chiesta la prescrizione per Patrick Ligi, così come per tutte le altre ipotesi di reato risalenti al 2012. L’unico imputato per cui l’accusa abbia chiesto l’assoluzione è Aurelio Lucadamo, direttore della filiale Monte dei Paschi di Siena che emise le tessere prepagate di cui, secondo il pm, i dirigenti dell’Urbino Pieve si sarebbero serviti per compiere l’illecito.

La tesi è che il club emettesse fatture per operazioni parzialmente inesistenti, con sponsorizzazioni più piccole di quelle fatte figurare. Sulle prepagate, fatte a nome dei giocatori ma rimaste in mano alla società, erano versate delle somme che figuravano come compensi per i calciatori, ma secondo il pm i dirigenti andavano a ritirare i soldi per poi restituire a mano delle cifre agli sponsor, creando vantaggi fiscali. Elemento cardine dell’impianto accusatorio è un registro trovato nel pc di Tiziano Pieri, tesoriere della società – che ha patteggiato –, in cui, accanto a delle sponsorizzazioni ricevute, c’era la dicitura “da ridare“. Tutte le parti difensive si sono però opposte alla tesi, chiedendo l’assoluzione degli imputati perché secondo loro il fatto non sussiste. Innanzitutto, sostengono che non ci siano prove del flusso di ritorno e che almeno sette ipotesi su 10 di restituzione dei soldi non combacino con il file di Pieri, il quale, in udienza, ha detto che il prospetto ritrovato fosse una propria ipotesi, da proporre. Poi, sottolineano che diverse ricariche siano arrivate tempo dopo i versamenti, anche mesi, facendo cadere la "necessità di ricaricare subito" evidenziata dal pm.

Infine, si è richiamato l’esito del processo gemello, quello di primo grado per Palloni gonfiati 1, terminato nel 2019 con l’assoluzione per tutti, e del filone riminese della vicenda, con il giudice per l’indagine preliminare che ha accolto la richiesta di assoluzione per gli sponsor con sede lì, avanzata dal pm.

Nicola Petricca