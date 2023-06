Processo per Ricettazione e Violenza al Bullo che Minacciava un Compagno a Scuola

Aveva minacciato di morte, con coltello alla mano, il compagno di classe per costringerlo a vendere il computer rubato a scuola. Questi, scoperto dal tecnico del negozio di informatica dove l’aveva portato per farlo resettare, in un primo momento si era autodenunciato del furto, terrorizzato al pensiero dalla reazione del compagno più grande.

Ma poi, incalzato dal suo avvocato, aveva ceduto e raccontato la verità.

E ieri, per il bullo, un 20enne di origini albanesi, 18enne all’epoca del fatto, ex studente di un istituto del Campus di Pesaro, si è aperto il processo per ricettazione e violenza o minaccia per costringere qualcuno a commettere un reato.

Il giovane, difeso dall’avvocato Leonardo Chiocci, ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. La prossima udienza sarà il 13 dicembre.

Ma anche la sua vittima, che al tempo aveva 15 anni, è finita davanti al giudice, quello del Tribunale dei minorenni di Ancona dove dovrà chiarire la sua posizione in merito al furto del computer.

A far scattare le indagini, nel 2020, era stato il tecnico del negozio di informatica che aveva subito notato che il pc era di proprietà della scuola. Aveva avvisato la preside che aveva chiamato le forze dell’ordine. Il 15enne si era preso la colpa di quel furto. Ma la sua versione non aveva convinto gli inquirenti e neppure il suo difensore, l’avvocato Alexandra Tamburini.

A corroborare i suoi sospetti anche il par della preside che lo aveva definito come uno studente tranquillo e pure con bei voti. Al secondo incontro col suo legale, messo alle strette, il 15enne era crollato e aveva raccontato di quelle botte e minacce, facendo cadere quel presunto castello di bugie.

