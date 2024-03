Proclamato il Consiglio dei bambini

Sono stati proclamati ieri mattina i 14 componenti del nuovo Consiglio dei Bambini di Mondolfo, composto da due alunni per ciascuna quinta ‘elementare’ del Capoluogo e di Marotta. "Dopo gli incontri preparatori avvenuti a dicembre – evidenzia una nota del Comune -, ieri il sindaco (senior) Nicola Barbieri e la consigliera con delega alle politiche giovanili Agnese Fuligni, insieme ai dirigenti scolastici e alle insegnanti di quinta delle scuole elementari ‘Moretti’, ‘Fantini’, ‘Campus’ e ‘Raffaello’ hanno incontrato le classi interessate e conosciuto i neo eletti, che rimarranno in carica fino a giugno". "L’amministrazione – aggiunge il comunicato - ha invitato gli alunni a individuare tematiche relative al progetto ‘Conosciamo il nostro territorio’ e le scelte effettuate da insegnanti e bambini sono state: la biblioteca comunale, le Undici Eroine di Marotta e i vessilli della città che raccontano il territorio, vale a dire ‘I Borghi più Belli d’Italia’, la ‘Bandiera Blu’, ‘Comune Ciclabile’, ‘Spighe Verdi’, ‘Spiagge per Bambini’ e ‘Bandiera Lilla’. I baby consiglieri sono: Gueye Fatou e Principi Pierluigi per la 5A ‘Moretti’, Gimignani Maria Vittoria, Napoli Alessio (5B ‘Moretti’), Grottaroli Ludovica, Pupillo Alessio, (5 ‘Raffaello’), Belbusti Maria, Tinti Tommaso (5A ‘Campus’), Revel Talita, Pennimpede Manuel (5B ‘Campus’), Micci Gaia, Giambenedetti Filippo (5A ‘Fantini’), Spinaci Vittoria e Mattioli Lorenzo (5B ‘Fantini’). A maggio i progetti saranno condivisi in una seduta congiunta fra Consiglio dei Bambini e Consiglio ‘senior’.

s.fr.