Prodezza Pomezia . Recanatese va giù

UNI 1 RECANATESE 0

UNI: Gariti, Bordi, De Santis, Colau, Giannini (26’st Okojie), Ippoliti (41’st Esposito), Marianelli, Mokulu (29’st Della Pietra), Morelli, Pettorossi, Suffer. Panchina: Pierandrei, Amadio, Attili, Binaco, Eulisi, Peluso. All. Casciotti

RECANATESE Zagaglia, Giusti, Mordini, Domizi, Lovotti (1’st Di Francesco), Ciccanti (8’st Pesaresi), Ferro, Fiumanò (37’st Mehmedi), Pierfederici, Vecchio, Capanni. Panchina: Fioravanti, Paoltroni, Morichetta, Gori, Cocino. All. Savini

Reti Suffer 21’ pt

Arbitro: Diella di Vasto (assistenti Di Marco di Palermo e Fae di Ozieri)

NOTE: ammoniti Fiumanò, Ippoliti, Bordi, Giannini, Mordini. Angoli 4-3. Recupero 2’pt, 5’st

Peccato per la Recanatese, che ha lottato dall’inizio alla fine ed è uscita dal campo sconfitta di misura, non riuscendo a recuperare lo svantaggio maturato sin dalla metà del primo tempo. La battuta d’atresto non ridimensiona affatto la squadra di Mirko Savini, che ha dimostrato di avere un buon complesso tecnico ed individualità importanti per la categoria in tutti i reparti, anche se sono mancate cinismo e determinazione. Non è stata complessivamente una bella partita sul piano del gioco e della qualità, ma la squadra marchigiana avrebbe meritato certamente il pareggio.

La Recanatese del resto ha avuto un impatto iniziale con la gara di grande intensità e con una pressione costante, anche se l’Unipomezia ha risposto con grande grinta. Al 21’ è Suffer a siglare l’1-0 con un gol strepitoso: il numero 3 recupera palla sulla fascia e la porta sul fondo, dove calcia di sinistro. La sua conclusione, forte e tesa al punto giusto, si insacca sotto la traversa. Un gol spettacolare, anche per averci creduto da posizione quanto mai difficile. Al 30’ Morelli ha la possibilità di raddoppiare grazie ad un cross da calcio d’angolo di Giannini, ma il giocatore di casa non riesce a concretizzare. La formazione di Savini si è fatta vedere in questa fase dalle parti dell’area avversaria con un paio di incursioni con Pierfederici e Capanni, poco convinti però.

Nella ripresa, lo stesso tecnico Savini prova a scuotere la sua squadra con una serie di cambi che permettono alla Recanatese di trovare nuove forze per il pari, ma l’Unipomezia di mister Casciotti tiene bene il ritmo, si difende con ordine e sfrutta ogni situazione a proprio favore, andando vicina al raddoppio in numerose occasioni, senza però essere precisa sotto porta.