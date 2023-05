Prodotti pregiati nella bottega di Olivia

Oggi alle 18 si inaugura la tappa pesarese di Botteghe ospitali-Craft Surfing, progetto ideato da Cna Marche che prevede l’interazione tra artigiani di diverse province delle Marche. La bottega "ospitale" pesarese è quella di Olivia Monteforte (foto) in via Mazzini 25, vicino alla Pescheria. qui Olivia, artigiana e designer, realizza a mano scarpe ed accessori, tutto su misura per i clienti, per valorizzare la personalità di chi le indossa. La Monteforte ospiterà fino a fine mese nel suo laboratorio le produzioni di due maestri artigiani di Ancona: Laboratorio Linfa impresa artigiana che progetta e produce mobili e il Laboratorio di arti tessili La Congrega che progetta e realizza tessile d’arredo.