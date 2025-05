Prodotti tipici e serata di musica

Domani la città si anima con degustazioni di prodotti tipici e una serata di musica con dj set, grazie alla collaborazione con TIM. Il tutto è in programma nel Cortile del Collegio Raffaello. L’evento è a ingresso libero ed è organizzato da TIM nell’ambito del progetto ‘Servizi Digitali Integrati’, finanziato dalla Regione Marche nel 2023 tramite un bando. Alle 19 si comincerà con degustazioni e aperitivo. Dalle 22 sarà la volta della musica, a cura di Roberto Telly, attivo collezionista di musica, producer e dj. Parte della serata entrerà a far parte di un video promozionale che sarà diffuso sui canali social e sulla guida turistica virtuale che sarà creata grazie al progetto e sul DHM regionale. Il progetto ‘Servizi Digitali Integrati’ è partito nel 2023. All’epoca il Comune di Urbino aveva partecipato al bando regionale che aveva come scopo la promozione e la valorizzazione economica dei territori, integrata con il sistema regionale del Digital Hub Marche – DMH e il sistema di Smart Cities & E-Government. Il bando prevedeva il coinvolgimento di un soggetto esterno, con competenze tecniche, anche in accordo con l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, che ha svolto un ruolo di coordinamento dei comuni sul territorio. Al termine della selezione, la Regione ha assegnato al Comune di Urbino un contributo di 45mila euro da riconoscere successivamente al soggetto esterno incaricato del progetto. "Nello specifico, il soggetto che si è aggiudicato il servizio – spiega il Comune – è Tim Enterprise and Innovative Solutions di Ancona. Nella sua interezza, oltre all’evento live del 29 maggio, il progetto prevede la creazione di una guida digitale con foto e video di alta qualità, che presenterà numerosi luoghi di interesse culturale e turistico presenti a Urbino, oltre alla presentazione di una serie di attività commerciali".