Prof in pensione sventa il colpo a Pesaro: coppia di truffatori messi alla porta

Pesaro, 14 luglio 2023 – Si spacciano per compaesani e amici del figlio e con la scusa di vedere il suo pavimento, le entrano in casa. Ma lei si insospettisce e li mette alla porta, mandandogli in fumo i piani. A raccontare quel colpo mancato è stata la stessa vittima, una professoressa di scienze in pensione.

Il fatto è successo ieri mattina, a Villa San Martino. "Stavo rientrando a casa dopo la spesa - riferisce la donna - quando un uomo sulla 40ina e una donna di circa 50 anni mi avvicinano. Lui attacca subito a parlare. “Mi riconosce?“ mi chiede. Gli rispondo di no. Poi passa alle presentazioni e dice che la compagna è una dottoressa. E che lui è figlio di un dentista del mio paese d’origine. Gli rispondo che conoscevo suo padre. Intanto lui continuava a parlare. Poi ha tirato fuori il nome di mio figlio, anche lui dentista. Mi ha spiegato che stava ristrutturando casa e che mio figlio gli aveva detto che poteva venire a vedere i pavimenti di casa nostra. Io ho provato a dirgli che la casa era in disordine e di tornare il giorno dopo. Lui ha risposto che il disordine non era un problema. Così, infastidita, li ho fatti salire".

"Quell’uomo - continua - mi fa i complimenti per la casa e mi chiede di uscire in terrazzo. Mi insospettisco sempre di più. Mi giro e non vedo la donna. Gli chiedo: dove sia. Lui non risponde e mi indica il palazzo di fronte. Gli rispondo che non mi interessa. Rientro in cucina e trovo la donna lì in piedi. Li invito a uscire. Mi chiedono di andare in ascensore con loro che la compagna ha paura. “Ma se siamo saliti insieme!“ gli replico. E li invito a scendere per le scale. Se ne vanno. Chiudo a doppia mandata. Sono certa di trovare qualche brutta sorpresa. E infatti vedo il cassetto del mio armadio aperto e tutta la biancheria in terra. Sono andati anche nella camera di mia nipote. Non hanno preso nulla. Ma come facevano a sapere il nome di mio figlio, il mio paese d’origine?". Ieri la prof si è presentata in Questura per la denuncia.

e. ros.