Professionisti d’economia e contabilità a confronto

Il Teatro Battelli di Macerata Feltria ha ospitato un convegno formativo per i professionisti dell’economia e della contabilità. Questo momento formativo è stato organizzato dallo studio commerciale di Gabriele Grassi sulle novità in materia di “adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili“ a cui devono dotarsi le imprese per evitare responsabilità a carico degli amministratori ed organi di controllo anche nella prospettiva della "continuità aziendale".

L’evento ha visto la presenza di circa cento partecipanti fra imprenditori, responsabili amministrativi delle aziende, professionisti della zona, funzionari di banca e altri interessati all’argomento. Dopo il saluto del sindaco di Macerata Feltria Luciano Arcangeli hanno preso la parola i relatori: Giovanni Valcarenghi, Pietro Ciacci e Luigi Tonnini che hanno illustrato le novità in questione.

fra. pier.