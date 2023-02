Professore di diritto costituzionale ad Uniurb, insegna in Atenei e Scuole italiane ed europee

Antonio Cantaro è professore ordinario di diritto Costituzionale all’Università di Urbino, ove ha ricoperto e ricopre diversi insegnamenti nei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia Società e Politica e di Studi umanistici. Ha insegnato ed insegna in altri Atenei e Scuole di Specializzazione italiane ed europee.

Tiene seminari e lezioni in diversi Dottorati di ricerca. È stato componente della Commissione nazionale per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore 12C1 nel periodo 2016-2018 e ha partecipato ai lavori di Commissioni per l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca presso Università italiane e straniere. È revisore per la valutazione dei programmi di ricerca del Miur e dell’Anvur. È autore di scritti e saggi monografici, alcuni dei quali tradotti e pubblicati in Spagna e in Germania, in materia di regolazione costituzionale dell’economia e del lavoro, di governance nell’ordinamento europeo, di forme di Stato e forme di governo, di sussidiarietà, di autonomie territoriali, di pubbliche amministrazioni.

E’ direttore di svariate riviste.