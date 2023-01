Profilglass, altro incendio: nube nera visibile da 2 chilometri

Poco prima di mezzogiorno ha iniziato a funzionare male una delle macchine laminatrici della Profilglass. Un malfunzionamento che ha fatto immediatamente divampare un incendio all’interno di un capannone del blocco 45 di via Meda. Non c’è stato il tempo materiale per intervenire sul macchinario per la laminazione a caldo dell’alluminio, che la frizione ha creato delle scintille che hanno istantaneamente mandato a fuoco il serbatoio dell’olio, facendo divampare un incendio che ha avviluppato la macchina. Pochi istanti dopo una densa nube nera (foto) si è levata dall’impianto, visibile da due chilometri di distanza ha coperto il cielo di Bellocchi facendo nuovamente preoccupare i residenti della zona.

L’ultimo incendio alla Profilglass spa, società specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in leghe di alluminio per uso che danno lavoro ad oltre 800 fanesi, era stato il 21 aprile 2021: simile nella dinamica e nelle conseguenze. Anche ieri infatti non ci sono stati né feriti né intossicati. E stando alle prime rilevazioni fatte dall’Ufficio Ambiente del Comune di Fano immediatamente intervenuto con i suoi tecnici per le valutazioni di rischio, non è emerso nulla di critico. Pronto infatti è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Fano e di Pesaro arrivati alle 12.10 con 5 mezzi e 13 uomini che hanno sedato le fiamme in poco tempo: appena un quarto d’ora per circoscriverle e domarle. Ma ci sono volute poi circa 3 ore alle squadre di emergenza per mettere in sicurezza le parti di stabilimento investite dal rogo e dai detriti. Sul posto anche la polizia locale di Fano e gli agenti del commissariato per svolgere gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

"Su richiesta dell’ufficio ambiente del Comune - spiega l’assessore con delega all’Ambiente, Cora Fattori , accorso tempestivamente in loco – , Arpam metterà dei campionatori per verificare la qualità dell’aria. Si tratta di radielli che campionano l’aria facendola passare nei filtri che poi saranno analizzati in laboratorio per le sostanze organiche volatili e le pm 10. Le analisi ambientali sulla qualità dell’aria saranno svolte in collaborazione tra Arpam, Asur e Comune. Non pensiamo però che i risultati possano essere critici". E’ stato allertato anche il Soup, la sala operativa unificata permanente della Regione Marche.

Tiziana Petrelli