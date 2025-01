Profumo d’Argentina col tango di Corradini

Urbania si prepara a un finale di grande intensità della Winter edition del Durante Festival, nella serata di inaugurazione della Festa della Befana 2025. Oggi alle 21,15 il Teatro Bramante ospiterà l’ultima serata della rassegna organizzata dall’Ente Concerti di Pesaro e dal Comune di Urbania: protagonista il Pablo Corradini Quintet, con il concerto intitolato Tango & Folklore Argentino.

Il quintetto, guidato dal compositore e bandoneonista Pablo Corradini, promette uno spettacolo emozionante che unisce tango, zamba, milonga e chacarera con swing e improvvisazioni jazz. Un sound unico e coinvolgente, frutto di una fusione tra le tradizioni musicali argentine e le sonorità del jazz contemporaneo. Nato in Argentina, Corradini, è un artista poliedrico e innovativo. Dopo aver studiato flauto traverso e piano jazz, si è dedicato al bandoneòn.

Biglietti su vivaticket.it al costo di 10 euro (intero) e 8 (ridotto per under 25 e over 65). Famiglie formula speciale con biglietto cortesia a 2 euro.

Info 0722 313140.

Valentina Damiani