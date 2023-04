Profumo di cioccolata a casa del duca

Fino al 25 aprile, piazza Rinascimento diventa la piazza più dolce della città: è cominciata ieri “Dolcilandia“, festa del cioccolato con maestri cioccolatieri, laboratori per grandi e bambini, showcooking e bancarelle, organizzata dall’Associazione nazionale imprenditori artigiani commercianti, col patrocinio del Comune. In ciascuna mattinata, dalle 10,30 alle 13, si terranno percorsi educativi con il maestro Fausto Ercolani, dell’azienda L’artigiano perugino. “Dalla fava di cacao alla pasta amara, omaggio al cioccolato di Modica“, sarà quello di oggi, “Dalla fava di cacao alla tavoletta“, per adulti e bambini, è in programma domani, mentre martedì si tratterà nuovamente il cioccolato di Modica. Oggi, dalle 15 alle 16,30, Ercolani terrà una dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato, seguita da un corso-showcooking sulla produzione delle praline, mentre il maestro Davide Di Buono curerà un laboratorio didattico. Lunedì, alle 16, altro percorso educativo, stavolta sulla produzione di cioccolatini artigianali, sempre in parallelo a un laboratorio. Giornata pienissima, martedì, che si completerà con una dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato, alle 15, un corso-showcooking sulla preparazione delle praline, alle 17, e l’ultimo laboratorio.

n. p.