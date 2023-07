Profumo di pizze di Marca Oggi alla Posta vecchia

Il trenino espresso e gustoso delle pizze di Marca, ovvero a lunga lievitazione farcite con prodotti tipici locali, fa tappa oggi a Calcinelli nella storica e prestigiosa "Posta vecchia" (prenotazioni allo 0721 897800)i, con i vini luccicanti di Lucio Pompili e le pizze scintillanti di Gaetano Sanfilippo e di sua moglie Silvia Pompili, alla terza generazione alla guida del locale. Il menù: entrata con focaccia, stracciatella e crudo di Carpegna con riduzione di fichi al Varnelli con polvere di caffè. Si prosegue poi con la pizza Terre Rossini e Raffaello della Marca pesarese e urbinate con fiordilatte Tre Valli, fiori di zucca ripieni di ricotta, casciotta d’Urbino topinambur, erbe aromatiche, limone bio e olio evo. In degustazione anche la pizza "Diligenza" con fiordilatte, zucchine spadellate dell’azienda "Il Chicco", ricotta al basilico, alici di San Benedetto, lime e olio evo. In abbinamento i vini della cantina Lucio Pompili, azienda agraria "Le Tre Sorelle": "Giallo del filare, Testucchio, in ricordo di Massimo Schiavi, e spumante Brut rosè", dice il sommelier Otello Renzi che conduce le degustazioni che proseguono poi nel sud delle Marche: martedì 25 luglio alle 20 all’hotel "Casale" di Colli del Tronto (info: 0736 8167). Qui la pizzeria "E’Bona furia" di Arando Dascanio insieme al cuoco Emilio Pasqualini proporrà un aperitivo di pizza fritta ripiena di ricotta vaccina delle Marche, ciauscolo, bieta ripassata e sapa con vino spumante Passerina brut "Spinelli". A seguire: pizza della Marca Picena dall’orto al mare, alici ai tre sedani, padellino aromatizzato alla menta con crema di burrata, pesto di sedano, alici fritte dell’Adriatico, maionese di sedano (in abbinamento il Passerina docg Radiosa dell’azienda Cherry). Poi la pizza "Ricordo del mare" aromatizzato con salvia e rosmarino, fiordilatte marchigiano, coda di rospo in potacchio e rosmarino, vino Pecorino Georges riserva.

d.e.