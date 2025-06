Profumo e meraviglia nella storica Infiorata di Fermignano

È una delle Infiorate più conosciute della provincia, quella di Fermignano, nata dalla parrocchia in collaborazione con Comune e Pro Loco, con l’aiuto delle associazioni sociali e di volontariato del territorio comunale. È giunta alla 28ª edizione e i preparativi sono già iniziati ieri pomeriggio con la mondatura dei fiori e il taglio dei petali nella chiesa di Santa Veneranda; da stamattina i volontari sono impegnati nella deposizione dei teli cui seguirà nel pomeriggio la lavorazione dei disegni con petali, foglie, semi, segatura, sale, ghiaino.

"È bello vedere i bambini impegnati ad aiutare i genitori e i nonni, dapprima con la raccolta dei fiori poi con la disposizione dei teli e delle decorazioni floreali. E’ un momento aggregativo per tutta la comunità di Fermignano", dichiara l’assessore agli eventi, al sociale e alla persona Monica Scaramucci.

"La nostra è una festa molto sentita e dalla lunga tradizione, che negli anni ha acquistato valore; lo scorso anno sono arrivati anche dei pullman per ammirare la nostra Infiorata!". I lavori per la preparazione dell’Infiorata proseguiranno non stop dalla sera di sabato fino alla mattina di domenica 22, quando, alle 10.30 sarà celebrata la messa e a seguire la processione del Corpus Domini. Alle 12,15 inaugurazione della mostra La Luce nelle Gocce, esposizione fotografica di Renzo De Angeli interamente dedicata ai fiori, che fa parte del più ampio progetto Fiori delle Marche che intreccia ambiente, cultura, economia e turismo, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle tradizioni contadine: dalle infiorate del Corpus Domini all’Acqua di San Giovanni, fino alla promozione dell’apiturismo attraverso percorsi del miele e prodotti locali. L’esposizione celebra la bellezza intensa del mondo floreale, offrendo uno sguardo poetico su un tema che è al centro della visione imprenditoriale di Maurizio Dini, fondatore e titolare della storica azienda fermignanese Midor, da oltre 40 anni attiva nel settore dei detergenti.

La mostra, organizzata da Midor in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, sarà ospitata nelle suggestive sale del Museo dell’Architettura (ex mattatoio) e sarà visitabile gratuitamente per tutta la settimana.

Valentina DamianiFoto: alcune vedute dell’Infiorata di Fermignano. Tutti gli anni i motivi si evolvono e nel tempo hanno conquistato più spazioA sinistra, una delle immagini della mostra sui fiori, scatti fatti da Renzo De Angeli