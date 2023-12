Progettare insieme il Villaggio Ciano

Un incontro per "riprogettare" la vita degli abitanti del cosiddetto Villaggio Ciano, ovvero la borgata semirurale che si trova all’interno del quartiere di San Lazzaro. Piccole case unifamiliari, con ampio orto sul retro, costruite negli anni 30 del secolo scorso tra la Statale e via del Ponte. "Al di là del giudizio già dato dalla storia su un’epoca - dice il vicesindaco Cristian Fanesi -, ci interessa spiegare, dal punto di vista dell’architettura e dell’urbanistica come e perché è nata quella borgata. E poi cercare assieme ai residenti le soluzioni migliori per renderla più vivibile: nuova ‘community hub’, nuovi parcheggi e nuova viabilità. Sarà poi importante fornire strumenti per migliorare l’abitabilità della zona senza perderne l’identità. E lo faremo con il nuovo Prg e con un piano particolareggiato che stiamo sviluppando con Archisal e l’architetto Vittorio Salmoni". Se ne parlerà nell’incontro in programma martedì alle 16.30 nella sala lettura "Cubo" a San Lazzaro.