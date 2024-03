Progetti, i cittadini decideranno con un voto on line

Bilancio partecipato: saranno i cittadini fanesi, con il loro voto on line, a decidere l’ordine di classifica dei 14 progetti selezioni dalla giuria popolare, sui 72 che hanno partecipato al bando.

Il Comune ha stanziato 150 mila euro che saranno attribuiti, fino ad esaurimento dei fondi, in base alla graduatoria che si determinerà con il voto on line. I 14 progetti sono stati selezionati da 30 giurati popolari, rappresentativi di tutta la città, cercando di coprire l’intero territorio. Questi i progetti: "Riqualificazione delle aree verdi e della segnaletica di sicurezza" a Vallato (costo 8.070 euro); "Tavolo con panchina di fronte al Faro", al Lido (600 euro); "Staccionata piazza dei Bambini del Mondo" a Bellocchi (14.300 euro); "Il laghetto e il bosco dei bambini" a Vallato (10mila euro); "Video sorveglianza con telecamere" a Ponte Sasso (49,800 euro); "Assalto alla Rocca" in centro (15.900 euro); "Rinverdire un parcheggio" a Sant’Orso (1.400 euro); "Collegamenti in sicurezza e decoro urbano" a Fano 2 (20.900); "Uno schermo sotto casa" a Roncosambaccio (4260 euro + Iva); "Ripristino pista di pattinaggio al Parco delle Rose" a Poderino (35mila euro); "Heritage Trails" a Carignano (6.722 euro); "Via dei Pozzetti" a Centinarola (16.000 euro). Ci sono poi altri due progetti, trasversali nella città, che sono "A Casa Mia"-appartamento per la fragilità psichica" (30.000) e e "Facciamo ombra", (20.233 euro). A questi vanno aggiunti i 5 progetti presentati dalle scuole a cui il Comune ha destinato 50mila euro e che saranno selezionati dal Consiglio comunale dei bambini. Soddisfazione ha espresso l’assessore alle Finanze Sara Cucchiarini anche sull’operato dei giurati "che hanno cercato di fare le scelte migliori per la città", mentre per il consigliere d’opposizione Giovanni Fontana (M5S) "il Bilancio Partecipato e’ il primo vero percorso di partecipazione adottato dal Comune".

"Percorsi simili si potranno attivare – ha aggiunto l’assessore Etienn Lucarelli – in altri settori, dal sociale alla sicurezza". Possono votare, fino al 10 marzo, solo i cittadini fanesi che abbiamo compiuto 16 anni e in caso di votazioni multiple sarà considerata solo la prima inserita: (https://www.comune.fano.pu.it/bilanciopartecipato) . Anna Marchetti