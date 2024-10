Progetti per l’orientamento scolastico

Nella Sala rossa del Comune, organizzati da "Co.Meta 4" e finanziati da Fondo sociale europeo e Regione Marche, sono stati presentati i progetti territoriali sull’orientamento che coinvolgono diverse scuole della provincia e che partono da questo mese di ottobre fino a giugno 2026. Dopo i saluti dell’assessora Camilla Murgia, sono intervenuti per la Regione la dirigente Immacolata De Simone e i quattro dirigenti scolastici capofila: del Santa Marta per Pesaro, Roberto Franca; del Polo 3 per Fano, Eleonora Augello; del Raffaello per Urbino, Daniele Piccari; dell’istituto Celli di Cagli, Luciano Antonelli. Quindi la dirigente di Co.Meta, Silvia Marsili, ha illustrato la proposta progettuale che è stata progettata e sviluppata da Elena Magi con il supporto di Marco Sabbatini. "Le prime azioni formative sono già iniziate all’Olivieri di Pesaro e sono proseguite alla Giò Pomodoro di Orciano – ha detto Marsili –. Per gli istituti secondari di primo grado ci saranno incontri tematici, laboratori, visite di studio, seminari di sensibilizzazione. Inoltre è previsto un metodo di studio efficace, conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi e potenzialità, strumenti per auto-valutarsi in modo critico. Ed anche la messa a fuoco delle attitudini individuali, il sostegno alla motivazione personale". Poi Marsili ha continuato: "Per gli istituti secondari di secondo grado si approfondiranno la conoscenza dell’offerta post diploma e del mercato del lavoro. Infine per quanto riguarda nello specifico il modulo ‘Orientamento informativo’ sia per gli istituti di primo che di secondo grado, sarà proposto per due giornate un evento di condivisione con la partecipazione di associazioni di categoria, esperti formatori e laboratori. Saranno coinvolte anche le famiglie".