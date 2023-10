Progetto all’ex Agip, la Soprintendenza chiede le carte

La Soprintendenza delle Marche chiede al Comune il progetto sull’ex Agip. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori. L’intervento della Soprintendenza non dovrebbe interferire sul programma dei lavori che, comunque, sarebbero dovuti partire a metà della scorsa settimana. Non è chiaro il perché di questo interessamento da parte della Soprintendenza: ovviamente i contrari a vario titolo al progetto di riqualificazione così come immaginato dall’amministrazione, sperano che l’entrata in scena dell’Ente di tutela possa fermare l’intervento. Ma ad oggi non ci sono elementi per affermarlo. Quello che si sa, invece, è che la Soprintendenza non era stata messa al corrente del progetto "perché – specifica Brunori – non avevamo alcun obbligo nei loro confronti".

Il progetto presentato a fine settembre (la prima parte ha un costo di 441mila euro) propone una piazza-giardino con alberature, sedute e ‘living’ centrale, nei colori rosso e bianco che richiamano quelli della scuola Corridoni, ideata da Mario De Renzi. Il progetto, però, non recupera quello dell’architetto razionalista, come richiesto da Fratelli d’Italia e da quei cittadini impegnati nella tutela della storia cittadina. Le altre fasi del progetto, che prevedono il prolungamento della pista ciclabile lungo via Monte Grappa (ora i ferma la confine con la scuola), l’eliminazione dei posti auto sempre su via Monte Grappa e la sistemazione dei parcheggi su via Malagodi, che passeranno da 72 anni a 99, saranno realizzate in un secondo momento. Così come è rinviata la sistemazione dell’area verde e la creazione di uno spazio gioco per la scuola.