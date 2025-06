"Progetto da rinforzare sul fronte sicurezza"

Per quanto riguarda l’impianto del gas liquido al centro delle polemiche, il Ctr e cioè i vigili del fuoco regionali, scrive al termine della riunione: "Dopo ampia e articolata discussione si concorda con quanto espresso dal gruppo di lavoro e delle osservazioni formulate in sede di riunione e determina sulla base della documentazione attualmente agli atti dell’istruttoria, il divieto di costruzione per lo stabilimento Fox Petroli riguardo al progetto contenuto nelle varie edizioni dei rapporti preliminari di sicurezza presentati ai sensi ecc. ecc. Resta ferma che in caso di superamento delle criticità riscontrate rimarrà facoltà da parte del gestore di presentare una nuova istanza per una ulteriore valutazione preliminare".

Nella sostanza alla Fox Petroli si chiede di riformulare il progetto sotto il profilo della sicurezza. Nella sostanza un iter che torna al punto di partenza. Si legge anche nel rapporto dei vigili del fuoco che alcune integrazioni richieste per avviare il progetto sono state integrate in maniera non sufficiente o non completa. Una situazione non facile quella in cui si trova ora ad affrontare la famiglia Berloni, titolare della Fox.