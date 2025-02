Progetto della scuola media: "Avevano promesso ben altro"

Parla di "sterili comunicazioni politiche", il capogruppo della Lista Civica "aMare Gabicce", Michele Bencivenga, in merito alla presentazione del progetto della nuova scuola media di Gabicce annunciato qualche giorno fa dalla sindaca Marila Girolomoni e dall’assessore Roberta Fabbi. Un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo istituto a contatto con la natura circostante del "Bosco Urbano Fiamme Gialle", alle pendici del Parco San Bartolo il cui avvio dei lavori è previsto per il 2026, con l’obiettivo di consegna per l’anno scolastico 2027-2028.

"Nel corso della campagna elettorale – dice Bencivenga – la sindaca e gli altri membri della giunta avevano pubblicizzato con grande enfasi la realizzazione di un polo della scuola primaria da 11 milioni di euro, progetto di cui al momento non si hanno notizie. Un’iniziativa che, oltre ad illudere gli elettori, di per sé era già carente di fattibilità, tanto è vero che tutt’oggi viene presentato il nuovo progetto della scuola media. La nostra lista civica aveva da sempre rivendicato la necessità di intervenire urgentemente sulla riqualificazione strutturale e funzionale della scuola media di Gabicce Mare e della scuola primaria di Case Badioli, che necessitano di urgentissimi interventi strutturali. Proposte che finora erano però state derise e minimizzate dalla maggioranza".

Bencivenga aggiunge: "Ribadendo la necessità di intervenire anche alla scuola di Case Badioli è evidente che la nostra proposta, ad oggi, appare l’unica via percorribile per mettere in sicurezza le strutture. Chiediamo quindi che anche l’opinione dell’opposizione venga presa in considerazione e ci auguriamo di arrivare ad in una soluzione che soddisfi l’intera comunità. Duplicando il nostro programma – conclude Bencivenga – e pretendendo inoltre di arrogarselo come proprio, l’attuale maggioranza dimostra anche di non avere prospettive di un piano fattuale vero e proprio sul tema della scuola".

ali.mu.