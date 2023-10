Progetto d’inclusione al Miralfiore. L’Utopia è sempre più concreta

Un’Utopia al Miralfiore, ma che diventa sempre più concreta. L’assessora Francesca Frequellucci ha presentato il bando per la manifestazione d’interesse a cui possono partecipare tutti i soggetti del terzo settore, per "creare uno spazio sociale, culturale e artistico al Parco; e non disperdere un patrimonio d’inclusività". C’è tempo fino alle 13 di domenica 15 ottobre per presentare la propria candidatura per la "Concessione della gestione del barristoro al Parco Miralfiore di Pesaro", per 3 anni (rinnovabili), unitamente alla "realizzazione di attività di utilità sociale".

"Lo scopo – spiega Frenquellucci – è non disperdere la straordinaria avventura del Festival Utopia che si è svolto quest’estate negli spazi esterni del Santa Marta. Un progetto di cui siamo orgogliosi, che tanto ha dato agli neodiplomati con disabilità protagonisti dell’iniziativa e alla comunità tutta, soprattutto in termini di inclusione". La manifestazione di interesse punta a individuare soggetti del Terzo settore interessati a elaborare un progetto "per offrire alle persone con disabilità, tramite la gestione del bar, percorsi occupazionali e formativi per acquisire competenze per il mondo lavorativo e per fare esperienze di vita autonoma". Tra gli obiettivi, anche il "costruire una rete di soggetti a supporto del progetto quali soggetti co-progettanti" e "provvedere alla diretta gestione del bar ristoro, uno spazio sociale, culturale ed artistico rivolto alla cittadinanza, per coinvolgere adulti con disabilità che non hanno collocazione lavorativa".

Una volta ricevute le istanze, il Servizio attività economiche e Suap provvederà alla stesura dell’elenco degli operatori interessati alla procedura di selezione. La concessione in uso dell’immobile, e la relativa gestione del barristoro e delle altre attività collegate, sarà assegnata a chi avrà presentato la migliore offerta tecnicoprogettuale. Gli interessati devono spedire l’istanza sul modello predisposto dal Comune di Pesaro (modello A), tramite Pec, all’indirizzo suapassociatopesarese@emarche.it entro le ore 13 del 15 ottobre 2023. L’oggetto della Pec dovrà essere: "Manifestazione di interesse per la gestione del barristoro parco Miralfiore e la realizzazione di attività di utilità sociale".