Progetto editoriale unico: libri esclusivi a Pesaro e Urbino nel 2024

I racconti inediti di dieci scrittori, illustrati da altrettanti artisti cresciuti per nascita e formazione nella nostra provincia. E’ questo il frutto del progetto editoriale dal titolo "Libri che si trovano a Pesaro e Urbino e da nessun’altra parte", un cofanetto in tiratura limitata di 1.000 copie, che sarà distribuito gratuitamente solo nella Capitale della cultura 2024 e a Urbino. Un progetto ideato dal Festival “Urbino e le Città del Libro“ presentato in occasione della settimana di Urbino capitale del progetto ‘50x50’ (in programma fino al 15 dicembre), e che ha visto la collaborazione Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura e Comune di Pesaro.

Brevi, diverse per stile, ambientazione e temi, le storie colgono l’essenza (e a volte le inquietudini) del contemporaneo e le illustrazioni ne catturano lo spirito, trasformandosi in una narrazione che vive, anche, di vita propria. Ogni racconto illustrato è un esperimento editoriale a sé, tra carte, colori, bicromie, pantoni, metodi di stampa tradizionali e moderni, nobilitazioni che rendono il libro un oggetto unico. All’interno del cofanetto i lettori potranno trovare una descrizione tecnica racconto per racconto, entrando così a contatto con un mondo specialistico, per termini e concetti, ma al contempo affascinante.

Avviato nel 2023 e portato avanti per tutto il 2024 dall’Associazione Culturale Practica, il progetto editoriale è a cura di Alessandro Baronciani che ha gestito la direzione artistica e di Alessio Torino che ha selezionato gli autori e che, con Milena Scaramucci, si è occupato di editing e produzione. Importante dire che la stampa del cofanetto è stata affidata a un’eccellenza tipografica della provincia – la Nuova Montaccini di Pesaro – che ha contribuito al progetto dedicandogli più di tre mesi, curando le diverse fasi di lavorazione fino alla consegna del prodotto.

Al progetto hanno partecipato scrittori ed illustratori di talento: Marco Amerighi, Andrea Bajani, Caterina Baldi, Alessandro Baronciani, Viola Bartoli, Guido Brualdi, Alessandra Carati, Mara Cerri, Emidio Clementi, Giulia Corsalini, Fabio Geda, Magda Guidi, Leonardo Mazzoli, Moro, Elisa Menini, Elisabetta Pierini, Alessandra Romagnoli, Elisa Ruotolo, Francesca Scotti, Alessio Torino. "Il progetto editoriale Libri che si trovano a Pesaro e Urbino e da nessun’altra parte – dice il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini – rappresenta un po’ il paradigma della sintesi tra natura e cultura perché c’è un lavoro di sapienza sul prodotto libro - un know how tipico del territorio - e sul racconto come contenuti".

Info: info@associazione-practica.it www.urbinocittalibro.it