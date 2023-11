Progetto green al Santa Marta: avvio ufficiale

Si è tenuto ieri all’Istituto Santa Marta l’avvio ufficiale del "progetto Green" che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica. In effetti l’Istituto è da tempo che è il capofila provinciale della Rete Scuole Green e si attiva per raggiungere gli obiettivi previsti dalla rete stessa: "Con la priorità ed il preciso traguardo di ridurre, fino ad eliminare, l’utilizzo – a afferma l’istituto Santa Marta – di bottigliette di plastica, sostituendole con borracce e distributori di acqua. Le nuove buone pratiche, che si avviano da questi giorni, puntano ad una maggiore responsabilizzazione da parte degli studenti in piena collaborazione con i docenti e il personale". Il progetto del Santa Marta oltre a prevedere l’eliminazione della plastica (ovvero l’obiettivo "Plastic free") punta sulla collaborazione con Marche Multiservizi per l’obiettivo della raccolta differenziata e dello sviluppo del "progetto orto" con l’utilizzo del compost creato nella scuola.

"Crediamo molto nel rapporto con le scuole per promuovere e diffondere i valori della sostenibilità ambientale e sensibilizzare l’opinione pubblica – dice Franco Macor, direttore dell’Ambiente di Marche Multiservizi, sottolineando la collaborazione della società con le scuole – sull’importanza di fare una corretta raccolta differenziata. Per questo abbiamo accolto favorevolmente la richiesta dell’istituto Alberghiero consegnando loro bidoni, grandi e piccoli, per la raccolta di plasticalattine. Incentivare la raccolta differenziata nelle scuole è per noi fondamentale sia perché ci consente di coinvolgere attivamente i giovani, che nella maggior parte dei casi sono più ‘avanti’ degli adulti su queste temi, sia perché confidiamo che, quando tornano a casa, contribuiscano a promuovere questo messaggio con le loro famiglie".