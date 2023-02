Progetto per la Guinza: ora c’è l’ok definitivo

"Un risultato frutto dell’impegno e della perseveranza di chi ci ha creduto sempre". Con queste parole Francesco Baldelli, assessore regionale, commenta la notizia del consenso al progetto definitivo della Galleria della Guinza.

Il commissario straordinario di governo per gli itinerari della E78 ed Ss106 “Jonica“, Massimo Simonini, ha approvato il progetto definitivo per il completgamento della Galleria ed ha inviato a tutti gli enti di competenza, ministero delle Infrastrutture, Regione Umbria, Regione Marche e Anas, la nota formale con cui "dà mandato a quest’ultima, quale soggetto attuatore, di avviare immediatamente tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera".

La notizia sarebbe dovuta emergere oggi, ma ieri la Regione Umbria ha giocato d’anticipo e l’ha diffusa in serata. In una nota gli umbri dicono che "dopo trent’anni dalla costruzione, quella galleria era diventata simbolo di una burocrazia che a volte appare inconcludente e che ha lasciato lungo il Paese molte opere pubbliche incompiute. Galleria ripetutamente citata in negativo come l’emblema di ciò che la politica non dovrebbe mai fare".

"Passo dopo passo – commenta dal lato marchigiano l’assessore regionale Francesco Baldelli – stiamo vincendo contro il mancato impegno ventennale di quella politica che, colpevolmente, aveva abbandonato la Fano-Grosseto al suo destino di “incompiuta delle incompiute”. Oggi la superstrada dei due mari tra Adriatico e Tirreno, destinata a collegare anche il Porto di Ancona con quelli del Tirreno, corre verso lo sblocco definitivo dei lavori per la Galleria della Guinza, l’infrastruttura più importante del suo tracciato. Insieme al progetto definitivo depositato oggi per l’avvio dei lavori sulla canna esistente, è infatti in corso parallelamente la procedura per la progettazione della seconda canna, un punto di non ritorno per realizzare una Fano-Grosseto interamente progettata a quattro corsie e degna di essere un’arteria di livello europeo. Era un obiettivo strategico che la Giunta Acquaroli, Presidente in testa, aveva coltivato fin dall’inizio del suo mandato, un obiettivo coraggioso che oggi vediamo concretizzarsi grazie alla determinazione di chi si è sempre impegnato per fare delle Marche la regione “locomotiva” dello sviluppo dell’Italia Centrale che tutti ricordiamo, partendo proprio dalla pre-condizione di ogni sviluppo costituita da infrastrutture come la Fano-Grosseto. Un ringraziamento infine – dice Francesco Baldelli – al Governo nazionale che ha prontamente raccolto le istanze del nostro territorio".