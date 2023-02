"Progetto per riqualificare il San Decenzio"

Sui problemi dei mercati cittadini i gruppi consiliari di centrodestra hanno una visione netta. Chiedono "tempistiche certe per garantire il lavoro degli operatori del "mercato delle erbe" e chiedono di non "intervenire a casaccio" nella riorganizzazione del mercato di san Decenzio. Cioè? "Non serve un intervento a spot, ma è necessario un vero progetto di riqualificazione dell’intero mercato di San Decenzio"", dicono Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro); Michele Redaelli (Forza Italia); Dario Andreolli (Lega); Daniele Malandrino (Fratelli D’Italia). "L’obiettivo che si pone l’amministrazione non è semplice – spiega Marchionni –. Il mercato di San Decenzio è in sofferenza, ma l’amministrazione non può pensare di contrastare la rivoluzione del commercio elettronico e la concorrenza dei franchising in via Branca, soltanto spostando le bancarelle. Inoltre, per rispetto alle bancarelle del food che possono qualificare il lato di via Mirabelli, è giusto mettersi attorno ad un tavolo per individuare la migliore dislocazione anche per loro". Quindi? "Suggeriamo – dice Redaelli – di fare un progetto complessivo di riqualificazione che porti il mercato ad essere caratteristico e non uno dei tanti. Occorre fare del mercato un’occasione di shopping, ma anche di informazione: perché non dare degli stalli alle associazioni di volontariato o a quelle culturali che possano raccontare o usare quello spazio settimanale per le proprie attività? Lo stesso Comune potrebbe usare uno stallo per fare un infopoint. Dubito che il tetris delle bancarelle risollevi da solo le sorti del mercato. Le ragioni della contrazione economica sono complicate e riguardano anche la qualità della merce che viene venduta al mercato, come hanno detto gli stessi ambulanti".

Andreolli aggiunge la riflessione sull’adeguatezza dei canoni e cita l’interpellanza presentata dal centrodestra. "All’amministrazione abbiamo chiesto i dati: è sui numeri e le tendenze che caratterizzano il nostro mercato che bisognerebbe elaborare una risposta. Altrimenti si improvvisano azioni che non centrano l’obiettivo finale. Vogliamo replicare la confusione generata dal regolamento che impedisce alle attività con cibo di asporto di aprire lungo il cardo e il decumano? Infine non si può pensare – conclude – di affrontare il decoro facendosi mandare i messaggini whatsapp dai cittadini o peggio multando a destra e manca per uniformare il colore delle fioriere. Chiediamo tolleranza e di prorogare a dopo la stagione estiva l’adeguamento dei dehors: dare più tempo aiuterà i commercianti a comprare come gruppo d’acquisti per abbassare i costi". Ultimo monito è sui cantieri. "Partiranno i cantieri dell’ex Intendenza, di Palazzo Ricci e del San Domenico– conclude Redaelli –. Per quest’ultimo chiediamo che gli ambulanti vengano spostati dopo l’estate: ciò eviterà di pregiudicarne l’attività. Il cantiere parta al più presto, ma così gli ambulanti avranno salva la stagione estiva. In generale, poi speriamo che la bella idea del telo serigrafato, esteticamente gradevole, avuta dal Demanio, sia replicabile anche per gli altri cantieri. Di certo è da evitare che in pieno centro si abbia la bruttura di teli sbrindellati che siamo tristemente abituati a vedere a Villa Marina".

Solidea Vitali Rosati