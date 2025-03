Progressi sì, eppure la parità di genere ancora non è stata raggiunta

La nostra classe sta approfondendo alcuni temi di carattere sociale, stiamo studiando gli obiettivi dell’agenda 2030 e ci siamo chiesti in che modo queste questioni influenzano la nostra vita. L’obiettivo 4 e 5 dell’agenda 2030 cercano di raggiungere un livello di istruzione di qualità e una parità di genere. In base all’obiettivo 4 abbiamo svolto delle interviste alle nostre madri che ci hanno raccontato della loro esperienza a scuola nei rispettivi luoghi di nascita negli anni 80 (Salvador do Bahia, Marche e Sicilia). E’ stato interessante notare le differenze nei vari racconti, a seconda dei diversi posti. Per quanto riguarda l’obiettivo 5 invece un nostro compagno ha intervistato sua nonna che ha raccontato della vita negli anni ‘50; lei lavorava in campagna e non riuscì a terminare gli studi per via di tutte le discriminazioni maschiliste che riguardano la parità di genere. Doveva aiutare la famiglia e abbiamo anche capito che, se in famiglia c’era un figlio maschio, si dava la precedenza a questo e si preferiva far studiare lui se c’erano le possibilità. Da queste interviste siamo arrivati a una conclusione: negli anni ‘80 ci furono diversi passi in avanti nelle tematica dell’ istruzione e parità di genere. Il progresso che ebbe più successo fu il maggior accesso all’università per le donne e anche un’educazione e una sensibilizzazione maggiore sulla parità di genere. Dagli anni 80’ fino ai nostri giorni d’oggi l’Italia affronta diversi progressi ma ancora non possiamo affermare di aver raggiunto a pieno gli obiettivi dell’Agenda 2030. Abbiamo capito che ancora non c’è una vera ed effettiva parità di genere. Le donne spesso ancora sono retribuite meno degli uomini, a volte penalizzate nei posti di lavoro perché aspettano un bambino. Dobbiamo essere noi, nuove generazioni, a far sentire la voce delle donne, dobbiamo aiutarle a dire “NO”!

Alissa Cristina Benedetti, Iacopo Iacomucci e Miriam Lupo 3B