Progressisti, è toto candidato. Tra i papabili c’è Panaroni. Presto il nodo verrà sciolto

I Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri) annunciano la prossima presentazione del candidato sindaco. Questo al termine dell’incontro di mercoledì sera al porto turistico Marina dei Cesari al quale hanno partecipato oltre 100 persone.

Tra i possibili candidati sindaci circola il nome del consigliere comunale di M5S Francesco Panaroni. In ogni caso prima di Natale si dovrebbe sciogliere il nodo del campo largo (centrosinistra di governo + Progressisti per Fano 2050).

"Le nostre porte – commenta Andrea Serafini di M5S – rimangono aperte". Se non si troverà l’accordo l’area del centrosinistra affronterà le elezioni del 2024 divisa, con due candidati sindaci.

In attesa delle decisioni delle liste e dei partiti del centrosinistra, che nei prossimi giorni dovranno pronunciarsi su primarie e candidati sindaci (qualcuno dice che la data delle primarie sia stata già fissata per fine gennaio), i Progressisti per Fano 2050, hanno avviato il confronto su sanità, scuola, servizi idrico e gestione dei rifiuti, transizione ecologica ed energetica, tutela del paesaggio, beni culturali, qualità della vita urbana, accesso ai servizi per l’infanzia e la terza età, alla dignità del lavoro e promozione dello sviluppo economico sostenibile, dei diritti sociali e civili, la partecipazione popolare.

"Tra i presenti – fanno presente i Progressisti – è emersa chiara la consapevolezza che i cittadini pretendono dalla classe politica fanese comportamenti coerenti con i principi e i programmi enunciati, e che è forte la domanda di discontinuità nelle scelte amministrative e di rinnovamento del modo di fare politica. Ci candidiamo a rappresentare queste esigenze, fiduciosi di arrivare al ballottaggio e di prevalere contro la destra". an. mar.