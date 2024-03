Progressisti: "No a patti con Minardi"

Poteva essere Francesca Puglisi, ex parlamentare ed ex sottosegretario Dem a tenere uniti centrosinistra e Progressisti e a guidare il cosiddetto campo largo contro la destra? "Di Puglisi ne abbiamo parlato direttamente con Minardi, non temo smentita. Il politicamente corretto va messo da parte quando la menzogna diventa una narrazione consapevole". Così Teodosio Auspici di Fano Ribella, una delle otto liste del gruppo dei Progressisti, replica al segretario del Pd Fano, Renato Claudio Minardi che, nell’intervista di qualche giorno fa al nostro giornale, aveva affermato: "I Progressisti non hanno mai fatto il nome di Puglisi". Forse se n’è parlato fuori dal tavolo ufficiale della trattativa se il consigliere comunale Francesco Panaroni (M5S-Progressisti) afferma: "Per una volta do ragione a Minardi, il nome di Puglisi non lo abbiamo mai proposto. Durante gli incontri da parte nostra non è stato avanzato alcun candidato tanto che ad un certo punto Giovanni Fontana (consigliere comunale M5S ndr) quando ci chiedevano insistentemente un nome ha risposto: ‘Nei Progressisti siamo in 8, se volete di nomi ve ne facciamo 8". Aggiunge Panaroni che "nell’aria" , come persona capace di unire tutto il centrosinistra, c’era anche il nome di Marta Ruggeri (consigliera regionale di M5S), ma per Minardi, Marta Ruggeri "non poteva essere l’elemento unificatore avendo, a suo dire, sempre fatto opposizione alla giunta Seri". I Progressisti, attraverso Auspici, intervengono anche sull’esito delle primarie: "Potrebbe finire come nel 2014 quando l’allora segretario del Pd fanese, Stefano Marchegiani, è arrivato secondo per correnti interne al Partito democratico (a vincere fu l’attuale sindaco Massimo Seri ndr): Fanesi (candidato sindaco del Pd ndr) è avvertito". E ancora Auspici: "Sostenere che i Progressisti non hanno mai voluto il campo largo è una bugia eclatante, se non ci fosse stato Minardi con ogni probabilità l’alleanza con il Pd si sarebbe fatta. Così come è avanspettacolo dire che i Progressisti sono la causa della loro perdita di tempo, come se divisioni interne ed incapacità siano attribuibili ad altri. Si scordano che le primarie le hanno volute loro fra quattro assessori della maggioranza uscente. Chi ha sempre lasciato aperta la porta sono stati i Progressisti. Che con il candidato sindaco Stefano Marchegiani rappresentano il vero centrosinistra, la vera novità di un progetto alternativo per Fano".

Anna Marchetti