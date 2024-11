"Proiettiamo sulla Biosfera immagini della natività"

Chiede "trasparenza" e "oculatezza nelle spese" da parte dell’amministrazione, il consigliere comunale FdI Michele Redaelli, in merito al nuovo piano che riguarda le festività natalizie. "Veniamo dal Natale 2023 che in molti, ex sindaco compreso, hanno definito il Natale più deprimente della storia di Pesaro – dice Redaelli –. Ci auguriamo che quest’anno si possa fare di meglio e per questo motivo chiediamo la massima attenzione, ma soprattutto trasparenza nelle spese che si affronteranno per il Natale". Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata (con voto contrario dell’opposizione) la variazione di bilancio di previsione 2024-2026 con cui l’amministrazione ha annunciato di voler destinare alle attività e le proposte legate alle festività natalizie 169mila euro. "Chiediamo che si facciano iniziative ed installazioni di qualità, evitando le brutture o le scelte inefficaci degli anni scorsi – prosegue Redaelli –. Serve un piano ben organizzato, mentre ad ora non è ancora stato presentato un progetto, neanche preliminare. Inoltre, nessun progetto è stato né condiviso né presentato al consiglio comunale o ai quartieri. Da sempre, infatti, riteniamo importante che vengano valorizzati anche i borghi e i quartieri e non solamente il centro storico". E attacca: "La confusione dell’amministrazione è evidente, provata anche dalle segnalazioni di commercianti ed espositori storici. Siamo fiduciosi che i commercianti e le realtà che si spenderanno per vivacizzare la città nel periodo natalizio faranno del loro meglio e daranno un contributo importante, nonostante l’improvvisazione dell’amministrazione".

Il consigliere comunale di FdI lancia, infine, una proposta: "Mi piacerebbe che si raccontasse il Natale, magari con un Presepio in Piazza, perché questa festa non è fatta solo di luci e pacchetti ma ha un significato chiaro, profondo e per tutti. Un valore universale, inclusivo, ricco di significato che merita di essere riportato al centro. Nell’organizzare l’effimero non si dimentichi l’essenziale. Sarebbe bello utilizzare la Biosfera in Piazza del Popolo per proiettare le tante immagini che riguardano la Natività ed il Natale custodite nei vari musei e chiese del nostro territorio o realizzare da artisti pesaresi". Un esempio? "Nella pala del Bellini dei musei civici c’è una formella rappresentante la Sacra Famiglia, a mio avviso veramente preziosa. Sarebbe un modo affascinante e di qualità per raccontare l’identità culturale della nostra Città".

ali. mu.