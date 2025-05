Proloco Casteldurante si rinnova. Tanti giovani entrati nel direttivo

La Proloco Casteldurante si rinnova e si prepara alle sfide estive. Il sodalizio urbaniese ha infatti confermato al vertice Valeria Falleri come presidente e, intorno a lei, alcune delle storiche figure. Poi però hanno fatto il loro ingresso nel direttivo anche giovani molto attivi negli eventi. Federico Ferri sarà il vice di Falleri, mentre comporranno il consiglio direttivo Francesco Gulini, Antonella Bucci, Marzia Tacconi, Veronica Violini e Sebastiano Bartolomei.

"Siamo pronti a lavorare per la nostra città - spiega la presidente Falleri (foto, con il resto del direttivo)-, confermando i grandi eventi e aggiungendo sempre nuove idee. Quest’anno ad esempio porteremo il nostro crostolo durantino al Festival del Brodetto di Fano in questo fine settimana, sarà l’occasione per una specie di gemellaggio tra il crostolo e il mare ma anche per far conoscere attraverso le nostre eccellenze Urbania e le sue bellezze. Restano ovviamente al centro della nostra programmazione la Sagra del Crostolo, ormai un punto di riferimento negli eventi enogastronomici estivi, e la Festa Nazionale della Befana, evento sempre più di respiro internazionale". "Oggi chi dice Befana – prosegue Falleri – dice Urbania e pian piano la fama della festa si sta allargando oltre i confini nazionali tanto che sono sempre più in crescita i visitatori da altre nazioni".

È iniziato anche un ricambio generazionale: "Siamo felici che siamo entrati in direttivo tre giovani pieni di idee e voglia di fare che hanno già esperienza negli eventi e che collaboravano già con il gruppo della Proloco Giovani. Alla nostra associazione e alla città avere un continuo ricambio di idee e spunti può fare solo bene e siamo già al lavoro".

L’estate imminente sarà dunque un importante banco di prova per la nuova Pro Loco in vista di cimentarsi con la Festa della Befana che nel 2026 toccherà le 29ª edizione.

Andrea Angelini