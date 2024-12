Proloco Pesaro: nuova avventura per valorizzare la città con eventi e sinergie

Anche la città di Pesaro ha la sua Proloco. A presentarla è il presidente, Graziano Vaccaro, pesarese d’adozione ma originario della Basilicata. "Oggi celebriamo l’inizio di una nuova avventura – dice -. Abbiamo creato un gruppo di volontari pronto ad impegnarsi per valorizzare questa bellissima città e le sue tradizioni, una città che merita di essere vissuta tutto l’anno e che pensiamo sia necessario far conoscere maggiormente. Per farlo non ci limiteremo a creare degli eventi in grado di valorizzarla, ma collaborando con le altre realtà del territorio, vorremo proporre delle vere e proprie esperienze per chi verrà a Pesaro. Il nostro intento – prosegue – è quello di creare sinergie col territorio. Abbiamo creato la Proloco per questo, per essere anche una forza trainante ed organizzare più momenti partecipativi, come eventi enogastronomici, rievocazioni storiche, eventi naturalistici".

Una Proloco che a differenza di tutte quelle già presenti nel territorio, ha aderito all’Ente Proloco Italiane (Epli): "Siamo gli unici in provincia – aggiunge il presidente Vaccaro, dirigente di un gruppo finanziario assicurativo -. Tutte le altre aderiscono all’Unpli. Crediamo in un nuovo modello di fare proloco, ma siamo ovviamente pronti a collaborare con tutti".

I primi eventi sono già a calendario. "Si parte il 15 dicembre, con l’evento Agroarcheotrekking e il 22 dicembre con il pattinaggio natalizio – dice -. Ci tengo a sottolineare che collaboreremo anche con gli enti religiosi e non a caso la nostra Proloco è stata fondata il 24 settembre, giorno del patrono di Pesaro".

Vicepresidente dell’associazione, Rodolfo Annibalini: "Sono contento di sposare questo progetto – dice -. Sono un pesarese doc e quando mi hanno contattato per creare questo gruppo ho messo a disposizione con piacere la mia esperienza in campo organizzativo". Tra i fondatori della Proloco Città di Pesaro, Laura Saffiotti: "Siamo tutti molto legati a questa città – spiega -. Vogliamo metterci a disposizione della comunità, ascoltare le idee dei pesaresi e per questo organizzeremo anche momenti di incontro e confronto".

Dopo i saluti dell’assessore con delega al Volontariato del Comune di Pesaro, Luca Pandolfi, a concludere è Federica Titas, rappresentante giovani della Proloco: "Lavoreremo per essere il collante tra i cittadini, i giovani, gli studenti e l’amministrazione comunale – dice – avviando iniziative ed eventi anche in campo artistico e culturale, organizzando visite ai musei e ai siti archeologici, creando così momenti di grande partecipazione".