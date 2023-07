"Promesse vane: stanno completando l’antenna invece di spostarla"

Ieri, gli operai, in via Beccaria, hanno lavorato a pieno ritmo per completare l’installazione di telefonia mobile, invisa ai residenti. Il Comitato spontaneo di cittadini contrari all’installazione, nell’attesa di avere un appuntamento pubblico con l’assessore Conti ne ha preso atto, sfogandosi sui social.

L’avvocato Maria Rosa Conti, assessore all’ambiente, prima di qualsiasi riunione vuole arrivare alla determina che stabilirà la road map relativa alla nuova regolamentazione del settore. Un temporeggiare che non piace al gruppo consiliare Lega che, infatti, attacca. "Nonostante la promessa dell’assessora Conti continuano a montare parti dell’antenna in via Beccaria. Le promesse della Conti sono state vane: aveva dichiarato che “il privato dovrà trovare un’altra collocazione rispetto alla attuale perché è inadeguata e troppo vicino alla scuola d’infanzia”. Così non è stato. E’ del tutto evidente che quell’antenna, passo dopo passo, sta completando tutte le fasi propedeutiche alla sua attivazione.

A questo punto ne facciamo una questione di metodo: il Comune intervenga subito, rispetti la promessa fatta e sospenda la procedura, in attesa del nuovo regolamento". Il gruppo consiliare Lega Pesaro – formato dai consiglieri Dario, Andreolli, Andrea Marchionni e Francesco Totaro – dopo aver presentato un’interrogazione in consiglio comunale tornano sulla vicenda dell’antenna temporanea di 25 metri posizionata in via Beccaria. "Da un’assessore si pretende chiarezza – conclude la nota firmata Lega – e non promesse fatte per illudere cittadini ed allontanare polemiche. Avanziamo un ultimo appello alla giunta di Pesaro per intervenire affinché questa antenna non solo non venga mai attivata, ma che venga rimossa e collocata in un luogo più idoneo, ristabilendo serenità a quei residenti che meritano rispetto e che non vogliono essere presi in giro da chi non è capace di mantenere la parola data".