Promozione con il fiato sospeso

In Promozione oggi c’è in programma Gabicce Gradara- Osimo Stazione. Partita secca con il Gabicce Gradara favorito dal doppio risultato – vittoria e pareggio – in virtù della migliore posizione di classifica (quartultimo posto con 30 punti contro i 28 dell’Osimo Stazione, quintultimo). In caso di parità dopo i 90 minuti si giocheranno due tempi supplementari, perdurando il pari si salva il Gabicce. In trasferta durante il campionato l’Osimo Stazione ha colto cinque successi e tre pareggi ed è abituato a questo genere di partite considerando che anche la stagione scorsa si salvò ai playout.

I numeri. In campionato il Gabicce Gradara ha vinto in trasferta per 1-0 (era il 18 novembre) mentre al Magi nel ritorno ha perso 2-1. Era la 27esima giornata. Un ko che ha reso praticamente impossibile la salvezza diretta. Il Gabicce Gradara ha la migliore differenza reti (-11 contro il -17), ha segnato due reti in più (33 contro 31) e subito meno reti (44 contro 48, comunque si tratta delle due difese peggiori del campionato). Nelle ultime cinque partite il Gabicce Gradara ha fatto quattro punti (li ha conquistati nelle ultime due gare), l’Osimo Stazione sei, tre dei quali nello scontro diretto vittorioso in trasferta contro la Castelfrettese per 3-2 all’ultima sfida di stagione regolare. La squadra di Capobianco ha diviso il suo bottino equamente: 15 punti in casa e altrettanti in trasferta; quella di Massimo Busilacchi ha fatto meglio in trasferta (18 punti contro 10 con cinque hurrà). I migliori marcatori sono Costantini (10 gol) e Camilloni (sei).

am. pi.