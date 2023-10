Promozione del biologico: il Rotary fa il logo “Bioalchimia“

I prodotti biologici del territorio urbinate, la zona dove l’agricoltura biologica ha avuto la sua culla, hanno da qualche giorno un nuovo marchio. Un logo che racconti il connubio unico tra la tradizione agricola autentica del territorio e la cultura che lo permea da sempre: un’alchimia biologica, una “Bioalchimia“. È questo il nome del brand nato per iniziativa del Rotary Club Urbino. "L’idea è nata – spiega il presidente Tiziano Busca (foto) – dalla nostra voglia di essere presenti nel sociale. In questo caso abbiamo offerto ai produttori locali, grazie all’opera del nostro socio e grafico Giacomo Alessandroni, un logo che creasse una identità riconoscibile dal consumatore. Un brand tutto nuovo che può essere stampato su qualsiasi confezione biologica, da un pacco di pasta a un barattolo a una scatola. Speriamo che presto la gente inizi ad associarlo ad un biologico di qualità e proveniente dalla zona dove il biologico stesso è nato. Per incentivare l’adesione delle aziende, collaboriamo col consorzio bio Terre Marchigiane, che ne raccoglie circa 400, in modo da creare un marketing unitario che finora non c’era". “Bioalchimia“, presentato sabato dal presidente di Fico Tiziana Primori, è costituito da tre elementi: il cardo, lo scoiattolo e il colore azzurro. Il cardo rappresenta il sole, forza generatrice dell’agricoltura, e rimanda a Ottaviano Ubaldini della Carda, importante alchimista. Lo scoiattolo, tratto dallo studiolo di Federico, rappresenta la conservazione dei cibi. Il colore azzurro ricorda il guado, pianta tintoria la cui produzione ha avuto in Italia per secoli il maggior centro a Urbino. Chiude Busca: "Il biologico urbinate è caratterizzato da una cultura unica. Il consumatore che vedrà questo logo sa che compra qualcosa che riesuma la tradizione. Chi cerca info sul logo le troverà sul sito del consorzio biologico e su quello del Rotary".

Giovanni Volponi