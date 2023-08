Promozione del territorio, un summit con la Regione

Sul Monte Nerone nel Rifugio Chalet Principe Corsini si sono incontrati i comprensori di montagna delle Marche insieme ai sindaci dei Comuni di Piobbico, Apecchio, Frontone, le Unioni Montane del Catria e Nerone e dell’Alta Val Metauro e l’Agenzia del Turismo delle Marche diretta da Marco Bruschini. Unico comun denominatore: “la promozione e la valorizzazione della montagna“.

"Ora c’è la volontà è di proseguire e di implementare nuove azioni di collaborazione – spiega una nota – per rafforzare l’idea che la montagna della nostra regione offra molteplici attività ed esperienze enogastronomiche, dalle escursioni trekking, ai percorsi cicloturistici durante l’estate, dallo sci alle ciaspole durante l’inverno. E tra le prime attività da svolgere insieme ci sarà la realizzazione di un catalogo di tutti i comprensori che verrà a breve realizzato e distribuito in tutte le spiagge della Regione Marche".

I comprensori di montagna che assieme alle istituzioni ed all’Agenzia del turismo e dell’internazionalizzazione delle Marche portano avanti il progetto sono quelli di Monte Nerone, Monte Catria, Frontignano, Bolognola e Sarnano-Sottotetto. "Altre iniziative – aggiunge la nota stampa – saranno realizzate in collaborazione con gli chef stellati che stanno sostenendo la conoscenza e la valorizzazione della Regione. Un altro tassello della collaborazione sarà incentrato sulla promozione di eventi sportivi, che portano un valore aggiunto per la promozione del territorio. Ne hanno parlato in merito anche Alighiero Omiccioli, quale referente di Rcs per le grandi manifestazioni ciclistiche ed è intervenuto il sindaco di Fossombrone che ha spiegato le importanti ricadute sul territorio che ha avuto il Giro d’Italia di quest’anno. La montagna delle Marche è un brand forte che potrà rafforzare la promozione della regione seguendo il brand “Let’s Marche“".

"Fare sistema per essere più attrattivi e competitivi in Italia e all’estero" ha sostenuto il direttore dell’Agenzia del Turismo delle Marche, Marco Bruschini, che ha ribadito la necessità di far conoscere la regione in Italia e soprattutto all’estero, grazie anche a prodotti innovativi come quello legato all’outdoor ed alla montagna, che ha grandi prospettive di crescita.

am. pi.