Promozione Derby di fuoco. A Sant’Orso c’è il Vismara

La settima giornata del girone di andata del campionato di Promozione propone oggi sei anticipi (ore 15,30). Due compagine del pesarese saranno impegnate in un derby, altre due in casa e una in trasferta.

LUNANO-APPIGNANESE. Il Club biancoverde del Lunano ha ufficializzato ieri l’allenatore che prende il posto di Maurizio Renzi, esonerato sette giorni fa, si tratta di Thomas Manfredini, già calciatore professionista (Fiorentina, Bologna, Atalanta e altri club). Prima di Lunano ha allenato per 2 stagioni la Fiorita nel campionato Sammarinese. Una partita quella di oggi che il Lunano cercherà di vincere per cambiare il trend negativo.

MARINA-VILLA SAN MARTINO. Il diesse dei pesaresi Luca Bocci così commenta alla vigilia della partita: " Partita tosta, il Marina ha giocatori importanti e sta recuperando qualche elemento, siamo consapevoli di giocarcela con tutti e vogliamo proseguire su questa strada. Ancora non abbiamo la rosa al completo ma questa squadra ha un’anima importante".

S.ORSO 1980-VISMARA. Derby tra due squadre in salute e sono posizionate nei quartieri alti.

FERMIGNANESE- BARBARA MONSERRA. La capolista vuol confermarsi oggi contro un avversario tosto in chiave difensiva e che applica un bel gioco, ricco di ripartenze. Mister Simone Pazzaglia comunque da tecnico navigato com’è saprà affrontare al meglio questa partita.

MOIE VALLESINA- VIGOR CASTEFIDARDO. Locali per il riscatto, ospiti per la continuità. Un match aperto alla tripla.

SASSOFERRATO GENGA- BIAGIO NAZZARO. Il club di Chiaravalle sette giorni fa ha ottenuto la prima vittoria stagionale, il Sassocorvaro invece viene dalla sconfitta casalinga contro la Fermignanese. Domani sono in programma le restanti 2 partite (ore 15,30).

GABICCE GRADARA- PERGOLESE. Il Gabicce Gradara cerca il riscatto dopo la sfortunata partita di Castelfidardo, la Pergolese la continuità dopo il successo di domenica. "La Pergolese è una squadra tosta, fisica, scorbutica da affrontare- dice il tecnico del Gabicce Capobianco- ben allenata da mister Guiducci che la stagione scorsa ha disputato una stagione tranquilla". Disponibile Costa, meglio e l’under Semprini di ritorno dall’esperienza con la Nazionale Under 19 di San Marino , saranno ancora assenti Morbidi in difesa e Costantini in attacco.

JESINA- TAVULLIA VALFOGLIA. Oggi alla guida della Jesina esordirà il neo allenatore Mirco Omiccioli, fanese e nelle ultime due stagioni alla guida dell’Urbania calcio. Il Tavullia, secondo in classifica generale vorrà riscattarsi dallo scivolone interno di domenica scorsa.

Amedeo Pisciolini