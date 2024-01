Promozione MondolfoMarotta ospita il Gabicce. Sant’Orso in casa del Vismara, trasferta Valfoglia

Il campionato di Promozione presenta in questo fine settimana un menu molto variegato. I piatti piatti forti della quarta giornata di ritorno sono i due derby inseriti tra i sei anticipi odierni (ore 15).

A.Mondolfo Marotta- Gabicce Gradara. Il Gabicce Gradara sabato si gioca un match vitale per la salvezza. "Non è l’ultima spiaggia- sottolinea il mister del Gabicce Angelini- però in palio ci sono punti che valgono doppio. Non guardo in casa d’altri ma nella mia, siamo noi gli arbitri del nostro destino e finché la salvezza dipenderà da noi stessi sono fiducioso, mi preoccuperò se dovessimo essere nelle mani altrui". Mondolfo Marotta e Gabicce Gradara hanno pareggiato all’andata, hanno la stessa classifica, lo stesso ruolino nelle ultime cinque partite (quattro punti), lo stesso numero di gol fatti e subiti. Nel Gabicce Gradara ancora out Franca, squalificato l’under Semprini, al rientro l’altro under Morini. Squalificato nel Mondolfo Marotta Orciani e l’allenatore Sergio Spuri. Arbitra Laura Mancini di Macerata. Vismara- S.Orso. Derby per opposti obiettivi: i padroni di casa per risalire la corrente e gli ospiti per non perdere le posizioni d’alta classifica. I pesaresi del presidente Parlani stanno attraversando un buon momento, i fanesi stanno alternando risultati postivi con sconfitte, come è successo sabato scorso. Un assente per parte per squalifica (2 giornate a testa) : Letizi (Vismara) e Amadori (S.Orso). La partita si giocherà al ‘Tonino Benelli’ di Pesaro alle ore 18,30, arbitra El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Villa San Martino- Barbara Monserra. "Il Barbara- spiega il diesse del Villa San Martino Luca Bocci- sta facendo un grande campionato". Negli ospiti sarà assente per squalifica Carbone. Qui si gioca al Comunale di Muraglia alle ore 14,30. Arbitra Daniele Serpentini di Fermo. Fermignanese- Portuali Calcio Ancona. Al Comunale di Fermignano oggi arriva la capolista, reduce dal successo casalingo con il Marina. La Fermignanese dal canto suo viene dal buon pareggio sul campo del Barbara Monserra e se vorrà migliorare la sua posizione di classifica cercando di non perdere di vista la zona playoff ha necessità di raccogliere l’intera posta in palio, non sarà facile ma gli ingredienti di qualità (giocatori e tecnici) gli ha tutti. Due gli assenti per squalifica nella fermignanese: Santi e Cleri. Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Marina – Valfoglia. Gli ospiti cercano il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Moie Vallesina. Assente nel Valfoglia perché squalificato in settimana (una giornata) il calciatore Dennis Scoccimarro. In classifica generale il Valfoglia ha due punti in più degli avversari. Si gioca la Comunale ‘Le Fornaci’ di marina Montemarciano. Arbitra Francesco Lombi di Macerata.

Moie Vallesina- Castelfrettese. I padroni di casa sono nella fascia dell’alta classifica (terzi), gli ospiti in quella ‘sofferente’ (penultimi). Gara quindi anche questa molto importante per le due compagini. Arbitra Francesco Giorgini di Jesi. Domani si giocano (ore 15) le restanti due partite: Biagio Nazzaro- Pergolese e Fabriano cerreto- Osimo Stazione.

Amedeo Pisciolini