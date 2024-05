Promozione Sant’Orso inciampa ai supplementari. I Portuali vanno in finalissima con il Centobuchi

portuali

PORTUALI: Tavoni, Candolfi, Tonini, Giampaoletti, Savini, Santoni, De Marco (48’ st Lazzarini), Sassaroli (10’ sts Rinaldi), Gioacchini (11’ st Pascali), Marzioni (43’ st Ragni), Lucesoli (1’ st Mascambruni). All. Ceccarelli.

S. ORSO: Palazzi, Tonucci (5’ sts Ferri), Vitali, De Angelis, Fontana (9’ pts Tanfani), Mattioli, Bastianoni, Luchetti (5’ st Cinotti), Riberti (30’ st Rovinelli), Muratori, Saurro (22’ st Donati). All. Fulgini.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 5’ pt Luchetti, 39’ pt Muratori, 45’ pt De Marco, 1’ st Mascambruni, 8’ sts Lazzarini

Note: ammoniti Tonucci, Mascambruni, Vitali, Fontana, Ragni; espulso Fulgini per proteste

Vittoria in rimonta per i Portuali (foto Gagliardini) contro S. Orso al termine di un match vibrante terminato ai supplementari. La prossima settimana finalissima per il salto di categoria contro l’Atletico Centobuchi. Match ricco di gol ed emozioni. Nei 90’ arrivano quattro reti. Al 5’ rete di Luchetti su assist di Muratori e ospiti che sfiorano il raddoppio al 25’ con il palo clamoroso di Luchetti. Il 2-0 lo sigla Muratori su punizione con una magia di sinistro al 25’ e Sant’Orso che sembra avere il match in pugno. Prima della fine del primo tempo però arriva il gol di De Marco con pallonetto da 25 metri al 45’ che dimezza lo svantaggio. A inizio ripresa invece arriva il pari dei Portuali: Marzioni si invola sulla fascia crossa e Giampaoletti colpisce il palo mentre il tap-in vincente è di Mascambruni per il 2 a 2. Si va ai supplementari dove è decisivo Lazzarini che realizza il 3 a 2 e porta i suoi alla finalissima.