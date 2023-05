Promozione territoriale con le Strade della birra Un percorso innovativo

SASSOCORVARO-AUDITORE

Domani alle ore 11 nella Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro -Auditore e alle ore 17,30 nella la Sala Consiliare del Comune di Petritoli (provincia di Fermo) si terranno gli incontri di presentazione del progetto le “Strade della Birra della Regione Marche“.

"Gli appuntamenti – spiegano i sindaci Daniele Grossi (Sassocorvaro-Auditore), Alberto Nicolucci (Apecchio) e Luca Pezzani (Petritoli) sono stati programmati nello stesso giorno, nelle due diverse sedi, allo scopo di agevolare la partecipazione di tutti i 21 Comuni coinvolti nel progetto e distribuiti nell’intero territorio regionale".

Finanziato dalla Regione Marche con la Legge Regionale 62020 sulla “Promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola nella Regione Marche“, il progetto è stato promosso e realizzato dall’Associazione Nazionale “Città della Birra“ in collaborazione con l’Associazione “Marche di Birra“. "Nel corso dell’incontro – fanno sapere i tre sindaci – saranno presentati i suoi principali elementi: la nuova versione della mappa cartacea (che verrà consegnata ai Comuni soci), i filmati e la campagna fotografica di promozione e l’innovativo portale www.stradellabirra.it, unico marketplace online a livello nazionale dedicato esclusivamente al turismo della birra che, attraverso il Passaportodelle Strade della Birra, consentirà ai turisti e beerlovers che sceglieranno di visitare i Comuni soci di Città della Birra, di usufruire dei diversi vantaggi ad esso collegati. La riunione costituirà infine l’occasione per aggiornarci sul funzionamento dell’Associazione, l’ingresso, a tutti gli effetti, dei soci aderenti al progetto e sulla nuova fase progettuale in vista della prossima pubblicazione da parte della Regione Marche del bando per la promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola (anno 2023).

