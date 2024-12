Pronostico rispettato. Asfaltata Falconara

La Essepigi Techfem Fano Rugby rispetta il pronostico e nel sesto turno del gruppo marchigiano di C1 sbriga la pratica Falconara con un eloquente 34-5, maturato grazie ad una meta tecnica ed a quelle messe a segno da Stefano Rossolini, che ne ha firmate due con l’aggiunta di una trasformazione, Kledian Beu, Simone Sabbatini e Tommaso Magi. Così la formazione fanese è salita a quota 21 punti dopo la prima giornata del girone di ritorno, consolidando il proprio terzo posto in classifica con un ritardo inalterato di tre lunghezze dall’Unione Rugbistica Anconitana e di nove dalla cadetta del Pesaro Rugby di serie A.

"E’ stata un’ottima prestazione quella offerta dalla squadra, che ha interpretato nel miglior modo possibile le indicazioni che avevamo dato ad inizio partita – è l’analisi del coach Andrea Nucci –. Abbiamo costruito tanto nell’arco della gara ed anche raccolto, fatta eccezione per qualche momento di défaillance che però i ragazzi hanno saputo superare bene. Siamo contenti inoltre per la risposta di chi magari aveva avuto meno spazio prima, chiamato in causa nell’ottica di un turnover che proseguirà domenica prossima contro Macerata con l’intento di far crescere tutti sotto ogni punto di vista ed alzare così il livello di competitività dell’intera rosa".

Macerata, ospite della Essepigi Techfem domenica 8 dicembre dalle ore 14,30, come anche Falconara si presentano d’altronde come avversarie decisamente abbordabili per i fanesi, che è con anconetani e pesaresi che poi si giocheranno l’accesso ad uno dei due posti che al termine della regular season garantiranno il passaggio alla fase Promozione.

b.t.