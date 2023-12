Pronta la nuova rotatoria a Piagge: "Più sicurezza sulle nostre strade"

Inaugurata ieri la rotatoria di Piagge, all’intersezione tra la Sp 16 ‘Orcianese’ e la Provinciale che porta a Montemaggiore. Un’opera viaria rilevante, costata 150mila euro, 100mila dei quali finanziati dalla Regione e il resto con risorse comunali. Accanto al sindaco Antonio Sebastianelli e ai membri della sua amministrazione c’erano l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, il dirigente alla viabilità della Provincia Mario Primavera, il direttore dei lavori Maurizio Gili, il responsabile alla sicurezza Alfredo Sadori e l’imprenditore Gianni Costantini, titolare della ditta S.a.t.i.s.e. di Terre Roveresche che ha realizzato l’opera. A impartire la benedizione, monsignor Giacomo Mura.

"La realizzazione di questa rotatoria – ha evidenziato Baldelli - rappresenta un chiaro esempio dell’attenzione che la Regione sta ponendo verso tutte le Marche, senza distinzione tra grandi e piccoli centri, tra costa ed entroterra, tra nord e sud. L’assessorato alle infrastrutture, in poco più di 36 mesi, ha stanziato per comuni e provincie oltre 90milioni e quando c’è collaborazione tra la filiera istituzionale e si lavora con pragmatismo per le nostre comunità si ottengono in tempi brevi risultati tangibili. Bene ha fatto Sebastianelli a partecipare al bando, riuscendo a intercettare questo finanziamento".

"Ringrazio la Regione e in particolare l’assessore Baldelli per le risorse che sta investendo sui territori – ha esordito il sindaco -. Da parte nostra, siamo stati bravi a farci trovare con il progetto pronto e continueremo a programmare interventi di miglioramento per tutto il Comune, per essere nelle condizioni di partecipare a nuovi bandi e ottenere ulteriori stanziamenti. Un obiettivo dell’amministrazione è avvicinare sempre di più, anche fisicamente, i nostri 4 municipi e le opere viarie sono in tal senso fondamentali. La rotatoria che inauguriamo oggi incrementa in maniera significativa la sicurezza di chi percorre queste strade e regala a Terre Roveresche una porta di ingresso più bella e accogliente. Un altro aspetto di rilievo è che i lavori sono stati realizzati da una ditta che ha sede nel nostro Comune, rivelandosi anche un’opportunità per l’economia locale in cui operano vere eccellenze".