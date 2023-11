Pronte 11 case popolari: "Ma Erap non le assegna"

di Sandro Franceschetti

Nove appartamenti popolari di nuova costruzione ultimati dall’estate 2019, ma mai consegnati agli aventi diritto, e altri due in fase di realizzazione i cui lavori, giunti a circa i due terzi, sono fermi dal 2017. E’ la grottesca situazione che si sta verificando a San Lorenzo in Campo e che impedisce a ben 11 nuclei familiari di vedersi assegnato un tetto. Negli ultimissimi giorni il sindaco Davide Dellonti, assieme a diversi altri primi cittadini di comuni marchigiani rientranti nel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa risalente ad ormai 10 anni fa, è stato convocato in Regione per un colloquio informativo sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati. Nel caso laurentino 1milione e 300mila euro per la costruzione di una nuova palazzina di 9 appartamenti nel capoluogo, in via Don Minzoni, e 430mila euro per il restauro e risanamento conservativo di 2 soluzioni abitative nel borgo storico di San Vito Sul Cesano.

"Un incontro importante, quello ad Ancona – sottolinea Dellonti -, ma purtroppo l’Erap di Pesaro-Urbino non si è presentata e, invece, la sua presenza sarebbe stata determinante perché gli appalti dei lavori sono proprio in capo ad Erap e per mettere la parola fine sulla vicenda è indispensabile che i responsabili di questo Ente si siedano intorno ad un tavolo con il Comune e la Regione in modo da definire un piano per concludere i lavori e dare una casa a chi ne ha diritto e l’aspetta da molto tempo".

Per quanto riguarda i 9 nuovi appartamenti di via Don Minzoni il sindaco precisa che la costruzione è terminata da oltre 4 anni e che da alcuni mesi sono arrivate tutte le ‘carte’ necessarie al rilascio dell’agibilità, tanto che il Comune è in fase avanzata per quanto riguarda le verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo ai richiedenti, che si concluderanno entro metà dicembre. Però mancano ancora le 9 porte basculanti dei garage e sollecitiamo Erap a provvedere al più presto, per non rallentare ancora la consegna delle chiavi, che potrebbe avvenire già a fine anno".

Sui due appartamenti di San Vito, Dellonti aggiunge: "E’ necessario redigere uno stato di consistenza delle lavorazioni eseguite ad oggi, predisporre un progetto di completamento con quelle mancanti e verificare che le somme rimanenti siano sufficienti e poiché i lavori sono fermi da anni, su quest’ultimo aspetto ho più di un dubbio". Di qui l’esortazione ad Erap a fare la sua parte, unita al ringraziamento alla Regione, nelle persone "degli assessori Aguzzi e Baldelli e del consigliere Baioccchi".