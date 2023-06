"Pronti a scodellare 170 chili di trippa" Centinarola ai fornelli

Il quartiere di Centinarola torna protagonista con la sua gente, per un week end dedicato ai giovani e alla "Sagra dla Trippa e di Fagioi". Stasera al parco di via Monfalcone si aprono infatti gli stand gastronomici di quella che una volta si chiamava "Festa della Solidarietà" e che oggi si caratterizza di più per l’aspetto culinario. Alle 20 si accendono i fornelli e alle 20.30 si spengono le luci per un "Night party" con la musica dei dj Emme e Michele Cenci. Da domani a domenica sera invece giochi per tutti a partire dal primo pomeriggio, con attività sportive, balli di gruppo, tanta musica e 170 chili di trippa da scodellare. "Conoscete la mia passione per i momenti di aggregazione nei quartieri - ha sottolineato l’assessore agli eventi Etienn Lucarelli -. Queste feste sono importanti perché creano una comunità coesa, che poi deve entrare nelle decisioni della città. Questa poi, come suggeriva il nome, non è solo una festa di quartiere ma di tante associazioni che lavorano assieme a ‘Vivere Centinarola’ (in foto i soci organizzatori)".