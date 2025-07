Pronti e via. Gabicce ha l’ascensore. Un collegamento senza barriere

Pronto al via l’ascensore panoramico che collega i due lungomari, quello alto e quello basso, a Gabicce Mare. Da lunedì, l’elevatore che ha consentito con la sua realizzazione di eliminare le barriere architettoniche che impedivano il passaggio da un lungomare all’altro ai disabili, sarà in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 24. L’intervento, finanziato dalla regione Marche nell’ambito di un bando dell’assessorato alle Infrastrutture con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai luoghi di interesse turistico per un milione e 330mila euro su oltre 2milioni e 800mila di investimento da parte del Comune, non è stato risparmiato da critiche, fin dall’inizio dei cantieri aperti oltre un anno fa.

Alle contestazioni di chi riteneva la struttura alta circa una decina di metri molto impattante sul piano paesaggistico e di forte contrasto con il contesto ambientale e architettonico circostante, si sono aggiunti più recentemente gli attacchi dei consiglieri di opposizione in merito al suo mancato funzionamento ad inizio stagione. "Abbiamo dovuto attendere l’autorizzazione di Ansfisa (agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ndr) che viene rilasciata in seguito ai collaudi già fatti. Un percorso complesso che ha previsto quattro passaggi tra ministero, regione e amministrazione comunale– sostiene la sindaca di Gabicce, Marila Girolomoni –. Appena arrivato il nulla osta è stato possibile procedere con la messa in esercizio". Da lunedì scatta così l’operatività dell’elevatore che consentirà, partendo da piazza Giardini Unità d’Italia, ai disabili ospiti degli alberghi verso la zona monte di scendere al mare in modo più rapido e confortevole. "Riteniamo con questo intervento di offrire un servizio importante a coloro che soffrono di disabilità e che trascorrono le vacanze nella nostra città – prosegue la sindaca – e al contempo di migliorare così la qualità complessiva dell’ospitalità del nostro territorio". Per la prossima settimana, in data e orario ancora da definire, è in programma l’inaugurazione ufficiale.