Pronti i risarcimenti di Pesaro parcheggi per San Decenzio

I danneggiati dall’alluvione del 15 maggio scorso, con l’auto parcheggiata dietro il tribunale saranno indennizzati a breve.

"La raccolta dati è terminata – dice Antonello Delle Noci, presidente di Pesaro Parcheggi –. Tra qualche giorno ci saranno le prime liquidazioni". Il commento è al fulmicotone: "Piuttosto che niente, meglio piuttosto" spiega un automobilista dei trenta rimasti danneggiati per l’esondazione del Genica che ha mandato sott’acqua il parcheggio seminterrato. L’amarezza nasce dal fatto che l’assicurazione di Pesaro Parcheggi, società in house del Comune di Pesaro che gestisce il servizio, coprirà i danni fino al tetto di 30mila euro spendibile quale contributo per acquistare una nuova vettura o per riparare la vecchia. "La mia auto, una Mercedes, con 30mila euro non ce la ricompro – continua uno dei danneggiati –. Da preventivo, solo per riparare le centraline non bastano 22mila euro. Per ora oltre alla perdita dell’auto abbiamo dovuto anticipare anche le spese del carro attrezzi per tirarla fuori dalla rimessa". Da luglio il parcheggio è stato riaperto. "Sì – conferma Delle Noci – ed è regolarmente operativo. Alcune rifiniture saranno terminate dopo la pausa feriale". E’ di ieri la determina in cui l’amministrazione accerta i proventi da strisce blu. Tra incassato (primo semestre 2023) e previsto (2° semestre 2023) in base allo storico, l’aggio che il Comune incamera da Pesaro Parcheggi va oltre il mezzo milione di euro. "Pesaro Parcheggi dà al Comune il 35% dei ricavi al netto dell’Iva" conclude Delle Noci. Si tratta di 562.261 euro nel 2023: 69.677 euro dalla gestione dei parcheggi coperti e 492.584 euro dalla sosta a raso.

Solidea Vitali Rosati