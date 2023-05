Pronti via, passa la Mille Miglia Le ’belle d’epoca’ sfilano in centro

Arrivano i ’bolidi’: 500 in tutto, tra le 400 auto d’epoca partecipanti alla gara e le 100 supercar che sfileranno per il "Tribute Ferrari". Sono le auto che passeranno il prossimo mercoledì 14 giugno in centro città. E’ la Mille Miglia, la storica gara di auto d’epoca che parte ogni anno da Brescia e quest’anno "infila" in pieno il centro storico di Pesaro, costringendo la polizia locale anche a chiudere alcune strade. La fascia oraria della gara va dalle 8,30 alle 13,30, appunto, del 14. Le auto arrivano da nord, San Marino, e percorrereranno la Statale Adriatica per poi prendere la direzione del centro città passando per il Ponte vecchio. Da lì le 500 auto – cui bisogna aggiungere la carovana di quelle al seguito per le tv, gli organizzatori, forze dell’ordine ecc... – si dirigono attraverso via Passeri, piazzale Lazzarini, via Branca, piazza del Popolo, via Rossini verso il mare: largo Aldo Moro sarà chiuso e quasi sicuramente lo sarà anche viale della Repubblica. Perchè poi alla Palla di Pomodoro è prevista una breve sosta per il controllo orario – la Mille Miglia infatti è una gara di regolarità, non di velocità, in cui le auto devono mantenere i tempi prestabiliti – mentre in piazza del Popolo, qualche minuto prima, si sarà svolta la timbratura, fissata sul ’Road book’, per certificare il passaggio dei veicoli iscritti alle varie tappe. Poi le "belle d’epoca" proseguiranno verso sud, dirette a Fano e poi Macerata.

Chiaro che questo di mercoledì 14 sarà un evento-spot per la città, un po’ come con il Giro d’Italia, anche se il seguito di pubblico è diverso. "L’Automobile Club Pesaro e Urbino – dice Antonella Amati, la direttrice (l’Aci è legata a doppio filo all’evento, visto che la srl ’Mille miglia’, che organizza, è una società Aci – è contento che la Mille Miglia continui ad avere interesse per Pesaro e provincia che è terra di piloti e motori. Le riprese tv e la comunicazione che seguirà la gara in città sarà una promozione anche per Pesaro 2024 capitale della cultura". Ancora ignota invece la lista dei "piloti vip" che parteciperanno: e che costituiscono un’ulteriore attrazione dell’evento.

Alessandro Mazzanti