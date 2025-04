Pronto, Cup: c’è posto per noi?: "Il 66% prenotati al primo colpo". In 69mila aspettano la richiamata

Sono state 686.625 le visite mediche e gli esami chiesti dai marchigiani al Cup nei primi tre mesi del 2025. Di questa enorme massa di prestazioni, 455.707 sono state prenotate al primo tentativo: la percentuale è del 66%. Ne restano 230.918, di cui 127.452 sono finite nelle ormai note liste di prese in carico: detto in parole povere, quelle in cui si attende di essere richiamati. Le altre 103mila sono sparite nel nulla: chi le aveva chieste ha mollato il Cup e ha preso altre strade. Delle 127.452 prenotazioni nelle liste delle prese in carico, 58.047 sono state poi successivamente prenotate in seconda battuta, significa cioè che gli utenti rimasti in attesa sono stati effettivamente richiamati. Restano 69.405 visite ed esami non prenotati e tra questi ce ne sono 19.541 scaduti, nel senso che sono andati oltre rispetto ai tempi fissati sulla ricetta del medico curante.

Sono questi i numeri con cui la Regione cerca di contrastare le proteste che si scatenano nelle Marche (come un po’ in tutta Italia) quando i cittadini bussano alla porta della sanità pubblica attraverso il Cup. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi. Da un lato l’esperimento che abbiamo fatto con una 83enne pesarese alla quale abbiamo tentato di prenotare 5 esami e in prima battuta ce l’abbiamo fatta solo con l’elettrocardiogramma: per le altre quattro (consulto nefrologico, ecografia, due ecodoppler), alla donna è toccata la lista della presa in carico. In questo caso, dunque, la risposta positiva in prima battuta (cioè le visite prenotate subito) è stata solo del 20%, lontana dal 65% emerso dai dati ufficiali della Regione. Oppure l’altro pesarese, Massimo Surico, che ci ha raccontato la sua esperienza negativa: cinque prestazioni chieste in un anno mezzo (visita oculistica, dermatologica, radiologica, una risonanza e un’ecografia) e nessuna prenotata. Infine, la storia della centralinista del Cup che assicura di riuscire a prenotare visite solo una volta su 6/7 telefonate che riceve. Perché le prove sul campo sono distanti dai numeri della Regione? Una risposta è che in quel 65% di prenotazioni del Cup in prima battuta ci sono ovviamente anche le prenotazioni di esami urgenti (quelli con priorità B nella ricetta del medico di famiglia) che hanno per fortuna una risposta positiva con percentuali molto alte.

Ma come si recuperano le 69.405 prestazioni rimaste nel limbo? "Su tutte queste si sta mettendo in piedi un piano di recupero inserendo prenotazioni il sabato, la domenica e ampliando gli orari di effettuazione delle prestazioni", spiegano Flavia Carle, direttrice dell’Ars, l’Agenzia regionale sanitaria, e Marco Pompili, dirigente del settore flussi informativi e monitoraggio del sistema sanitario regionale.

In questo contesto non si possono però dimenticare i "fantasmi", cioè quei centomila marchigiani accumulati in tre mesi e mezzo che, dopo essersi sentiti evidentemente respinti dal Cup, hanno perso la speranza di potercela fare con la sanità pubblica marchigiana rinunciando a essere richiamati. E sono andati dal privato oppure hanno scelto di curarsi oltre confine, ingrossando le fila della cosiddetta mobilità passiva. Ma questa è un’altra storia.